Microsoft zase tlačí svůj prohlížeč jako ten dominantní. Pohoří?

V roce 2000 soudce Thomas Penfield Jackson vyřkl verdikt, v němž označil Microsoft za monopol, který je třeba rozdělit na dvě společnosti. Microsoft dle něj zneužil svého monopolního postavení, aby se zbavil konkurenčního webového prohlížeče Netscape Navigator. Přestože nařízení o rozdělení firmy odvolací soud o rok později zrušil, část verdiktu byla přijata a Microsoft byl přinucen dát ve Windows příležitost i jiným prohlížečům než jen Internet Exploreru. Jak si tedy vyložit dnešní záměry firmy s Edgem a Windows 11?

Pokud vám to uniklo, nový Insider Preview build Windows 11 uživatelům komplikuje možnost nastavit si v systému coby defaultní jiné prohlížeče než Edge. Pokud vám tedy například v Outlooku dorazí odkaz, otevře se v Edgi, třebaže jinak upřednostňujete Chrome. Není to přitom poprvé, co se Microsoft pokouší vnutit uživatelům Edge, úplně stejně jako v devadesátých letech prosazoval Internet Explorer. Například v roce 2018 Windows 10 Insider Preview Build 17623 obsahoval podobný experiment, kdy se odkazy z prostředí Windows aplikace Pošta otevíraly v Edgi.

A řadě uživatelů už je prosazování vlastního prohlížeče proti srsti. Své rozladění hromadně vyjadřovali například loni, když Microsoft představil novou verzi Edge postavenou na Chromiu, kterou upřednostnil na všech čerstvě aktualizovaných Windows 10 verze 2004. To, že stará verze Edge byla odepsána, nikomu tolik nevadilo. To, že se Edge sám automaticky spustil, nárokoval si zabrat pozici defaultního prohlížeče, připnout se na hlavní panel a pak se ještě dotazoval, zda skutečně chcete používat Firefox či Chrome, jestliže jste jeho naléhání ignorovali, už uživatelům vadilo podstatně víc. Podobným nátlakem si přátele ani uživatele nezískáte.

Dosud jste Edge coby defaultní prohlížeč mohli nahradit. Co však už nelze, je zcela se ho zbavit odinstalací, což Microsoft odůvodňuje tím, že se jedná o „zásadní součást operačního systému“. Dle Daniela Aleksadersena, autora aplikace EdgeDeflector, umožňující přesměrování odkazů, které by Windows jinak otevíral v Edgi, je aplikace proti novému buildu neúčinná.

Do budoucna Microsoft obdobnou funkci omezí též v prohlížečích Firefox a Brave. Aleksandersen, jehož aplikaci používalo na půl milionu uživatelů, říká: „Windows 10 a 11 už nehledí na nastavení defaultního prohlížeče. Z Windows 11 nastavení dokonce zcela zmizelo. Namísto jednoduchého nastavení defaultního prohlížeče tak musíte provést nastavení jednotlivých http:// a https:// protokolů jakož i .html přípon. To je obrovsky komplexní změna, která jde proti uživatelům. Windows tak ve snaze ztížit uživatelům používat konkurenční produkty ohrožuje použitelnost produktů vlastních.“

Coby možné řešení Aleksandersen nabízí poněkud obecné a ne příliš praktické rady: stěžovat si u místních antimonopolních úřadů či přejít na Linux.

„Váš prohlížeč je tou možná nejdůležitější – ne-li jedinou – aplikací, kterou používáte pravidelně. Microsoft však dal jasně najevo, že jeho priority související s Windows nekorelují s představami jeho uživatelů.“ Svatá pravda. Ze strany Microsoftu jde o chybný krok a byť lze namítnout, že je zatím součástí jen preview buildu, lze očekávat, že se stane součástí i širší distribuce.

Tohle není žádný bug. Tohle je vědomý krok vrátit se do minulosti, kdy vaše jediná volba prohlížeče byla volbou Microsoftu. Tehdy se společnosti takové chování vymstilo. Doufám, že se jí vymstí i tentokrát.