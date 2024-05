Mohou AI nástroje pomoci snížit únavu ze Zoomu?

Mám štěstí. V průměru videokonferencemi strávím asi jen pět hodin týdně. Mám však přátele a kolegy, kteří se na takové číslo dostávají denně. Videokonferencím se věnuju už od devadesátých let – tehdy byla třeba dedikovaná ISDN linka a AV zařízení za 1 000 dolarů. Dnes stačí otevřít notebook a můžete začít, i když třeba zrovna sedíte v McDonaldu. Tehdy, když to fungovalo, to bylo vzrušující. Dnes už ani ne.





Ačkoli tomu většina lidí říká únava ze Zoomu, týká se jakékoliv videokonferenční platformy. Však to znáte. Kombinace nudy, odbíhání od tématu a nesoustředěnosti a za chvíli jste ospalí jako stařec po vydatném obědě. Zoom i jeho konkurenti o tomto jevu vědí své. A v poslední době se snaží, aby schůzky byly živější a produktivnější díky kombinaci vizuálních triků a umělé inteligence.

Vizuální hry jsou tu s námi už nějakou dobu. Kdo by mohl zapomenout na mem Nejsem kočka!, kdy se díky nesprávně použitému filtru během jednání o občanskoprávním zabavení majetku na Zoomu v únoru 2021 objevil právník jako šedobílé kotě s velkýma očima?

Nyní se podobné věci – v dobrém i zlém – dostaly na vyšší úroveň. Uživatelé Apple Vision Pro například nyní mohou na schůzkách na Zoomu používat CGI avatary (Personas) zasazené do reálného prostředí. Ale považuju to spíš za zábavu než za praktické pro obchodní schůzky.

Dokážu si však představit, jak by mohl být Mesh od Microsoftu při použití s Microsoft Teams a prostorovým zvukem užitečný tím, že by umožnil avatarům „odejít“ od hlavní schůzky k soukromému rozhovoru.

Další technologie schůzek, kterou bych viděl jako vážně se rozvíjející, zahrnuje účast vašeho avatara, ale ne vás, na schůzce. Díky chatbotu Microsoft 365 Copilot a Duet AI for Workspace od Googlu již můžeme získat zápisy ze schůzek, kterých jsme se ve skutečnosti nezúčastnili. Proč neumožnit, aby se avatar „tvářil“, že tam jsme, zatímco si ve skutečnosti objednáváme Big Mac?

Jiné nástroje, jako například AI Companion od Zoomu, už zvyšují produktivitu schůzek tím, že prezentují shrnutí schůzky, identifikují akční body a vyzývají lidi, aby sdíleli další kroky. Osobně to už nějakou dobu dělám tak, že Otter.AI, můj oblíbený program pro přepis hlasu, spouštím ručně s videokonferenčními programy. Dnes to Otter AI Assistant pro Zoom Meetings umí na autopilota.

To vše je šikovné a elegantní, ale zůstávám nepřesvědčen, že to příliš pomůže. Pokud například nechám svého avatara zaznamenat schůzku a udělat z ní výtah toho nejpodstatnějšího, jaká má taková schůzka vlastně smysl a proč by místo ní neměl postačit e-mail? Jistě, má-li jít o dialog, tak je to něco jiného, ale pokud se schůzek budou účastnit převážně avataři, tak stejně k žádnému dialogu nedojde.

Tak jaký to má smysl? Avataři a umělá inteligence ve skutečnosti nezvýší produktivitu videokonferencí. Mohou být sice zábavní a užiteční, ale neřeší skutečné důvody, proč je tolik schůzek smrtelně nudných.

Jak mi řekl můj přítel Alfred Poor (můj poradce pro videokonference a zakladatel společnosti The 75% Solution):

„Pevně věřím, že nic takového jako únava ze Zoomu neexistuje. Místo toho věřím, že lidé pozorují únavu ze Zoomu, která se příliš neliší od ,únavy ze setkání v konferenční místnosti‘, kterou trpíme už po celé generace. Jde jen o to, že naprostá většina schůzek na Zoomu (a Teams a Google Meet a všech dalších platformách) není připravených a jasně vedených.“

Konkrétně se Poor domnívá, že je třeba správně zorganizovat „samotnou schůzku – a určit si, zda místo ní neposlat e-mail – což vyžaduje analýzu cílů spolu s typem a směrem toku informací potřebných k dosažení těchto cílů.“

Pokud například schůzka zahrnuje, že šéf jednoduše sdělí lidem, co je čeká v příštím čtvrtletí, může se stejně dobře jednat o webinář, a ne o videokonferenci. Nebo pokud se koná porada, na které se má určit, co se bude dít v příštím čtvrtletí, měli by se jí účastnit pouze lidé, kteří plánují, co a jak, nikoliv všichni a jejich asistenti. Vaši asistenti si vystačí se zápisy ze schůzek a akčními body.

Ano, někdy jsou videokonference nezbytné a užitečné. Ano, nástroje umělé inteligence je mohou učinit produktivnějšími. A ano, já bych například rád absolvoval schůzku, kde by mě zastupoval avatar mého psa Tellyho a mého redaktora jeho Lil Joe. To by byla zábava, alespoň jednou. Ale aby videokonference byly opravdu užitečné, potřebujeme hlavně organizaci a plánování, ne technické vychytávky.