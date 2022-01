MyQ zavedlo neomezenou dovolenou

„I když nejsme první ve světě, tak chceme být jedni z prvních v České republice. Neomezená dovolená nejsou nekonečné prázdniny a není to ani snaha o podplacení zaměstnanců. Rozhodující a hlavní je vzájemná důvěra a zodpovědnost firmy ke svým zaměstnancům, ale také zaměstnanců vůči firmě. Mým cílem je, abychom si ve firmě všichni uvědomili, že prostě patříme k sobě a máme společný zájem. MyQ je prostě naše společnost,“ říká Martin Januš.

Filozofie neomezené dovolené, není novým konceptem, ale ve firmách se začíná prosazovat až v několika posledních letech. Pro firmu je v oblasti lidských zdrojů velmi důležité, aby byla personálně stabilizovaná a zaměstnanci byli nejen spokojení, ale především vnímali svou silnou sounáležitost s kolegy a firmou. Neomezená dovolená, která se v letošním roce stala součástí zaměstnanecké politiky MyQ, vychází z předpokladu, že zaměstnanec, který si odpočine, když sám potřebuje, bez ohledu, jestli už svou zákonnou dovolenou vyčerpal, je pro tým přínosnější.

„Věřím, že neomezená dovolená bude pro mé kolegy skutečným a hmatatelným benefitem a firmě přinese vyšší produktivitu práce. Jsem totiž přesvědčený, že spokojení zaměstnanci jsou základem firemního úspěchu“, uvedl Martin Januš.

Neomezená dovolená ovšem není zaměstnanecký benefit sám o sobě. Je to součást nového pojetí firemní kultury v 21. století. Každý zaměstnanec je zodpovědný za splnění svých povinností, a to v co nejkratším čase a nejlepší možné kvalitě. Takový přístup vyžaduje velkou míru osobní a profesionální zodpovědnosti, samostatnost a také týmovou spolupráci.

Tento přístup posiluje nejen individualitu zaměstnance, ale také jeho a osobní a profesionální vztah vůči firmě. MyQ tuto firemní kulturu zakládá na vzájemné důvěře, otevřenosti, spolupráci a individuální zodpovědnosti. Cílem je také to, aby MyQ bylo stále vysoce atraktivní i pro nové pracovníky s vysokým odborným a profesním potenciálem.

„MyQ ve svém oboru patří k nejlepším na světě, tak proč by se i naši lidé neměli cítit stejně…“, dodává Martin Januš. Více na zde.