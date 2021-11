Na hlavní panel Windows 10 míří nový widget

Microsoft oznámil plánované novinky, kterých se dočká hlavní panel Windows 10. Jeho součástí se stane malá ikona počasí, kterou bude možno rozkliknout do feedu potenciálně zajímavých zpráv.

Panel pojmenovaný News and Interests byl poprvé představen v lednu, coby součást Windows 10 Insider Buildu 21286, který byl součástí vývojářského Dev Channelu, v němž jsou novinky zpravidla poprvé testovány, ještě než jsou (anebo taky ne) implementovány do distribuce pro běžné uživatele. News and Interests testem zjevně prošly a nové části hlavního panelu se tak dočkáme během příštích týdnů.

Widget bude mít na první pohled podobu malé ikony zobrazující venkovní teplotu a předpověď počasí v kompaktním formátu „15° Zataženo“. Kliknutí na ikonu otevře detailnější předpověď a také vybraný seznam zpráv a odkazů, o nichž si vyhledávač Bing bude myslet, že vás mohou zajímat. A pokud byste na ně nebyli zvědaví, budete moct novou funkci zcela vypnout.

Dle Microsoftu bude součástí už dubnové kumulativní aktualizace, s tím, že distribuována bude postupně. Pokud byste však představu o ní chtěli získat už teď, můžete v prohlížeči Edge rozkliknout Můj kanál a ten si přizpůsobit dle témat či vydavatelů, kteří vás zajímají. Články, na které přes widget kliknete, se následně otevřou standardně v prohlížeči.

Novou zpravodajskou službu spustil také Google. Její součástí je vydavatelství Internet Info, pod který spadá i vydavatel magazínu Computerworld.