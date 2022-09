Nezbytné vybavení každého studenta vysoké školy

Kvalitní notebook

V dnešním světě se student vysoké školy neobejde bez vlastního počítače. Nevěnujete-li se technickému oboru, nemusí jít o výkonný stroj, bohatě si vystačíte s počítačem střední třídy. Rozpočet mezi 15 a 30 tisíci Kč bude v drtivé většině případů dostatečný.





Zvolte si odolný počítač nejlépe s kovovým šasi. Sáhnete-li po 8– či ideálně 16GB RAM a slušném procesoru, je prakticky jisté, že vám notebook vydrží po dobu celého studia, ať už budete na vysoké škole studovat 3 roky, 5 let, nebo v případě navazujícího doktorského studia i déle.

Notebook budete potřebovat na psaní školních prací, komunikaci se spolužáky a odpovědnými osobami ve škole, obsluhování interního školního systému (např. sestavení rozvrhu či podání žádosti o stipendium) i na mnoho dalšího.

Sluchátka potlačující okolní ruch

Během studia strávíte mnoho hodin v prostorách, kde není příliš vhodné prostředí k učení – a přesto se právě tam učit budete. Může jít o školní kolej, knihovnu nebo třeba chodbu mezi učebnami či veřejnou dopravu. Abyste se mohli soustředit jen sami na sebe, potřebujete kvalitní sluchátka, která dokážou okolní hluk potlačit.

Stačit k tomu mohou základní špuntová sluchátka. Máte-li vyšší rozpočet, skvělou volbou jsou sluchátka s tzv. ANC, tedy s aktivním potlačením hluku. Je-li váš rozpočet naopak napjatý, poslouží (alespoň dočasně) i běžné špunty do uší z drogerie – hudba ke studiu ale patří!

Batoh s velkou kapacitou

Studenti mají na zádech batoh doslova od rána do večera. Vejít se do něj musí nejen počítač, ale i skripta, sešity, knihy, psací potřeby či svačina. Batoh by měl tedy mít velkou kapacitu a vydržet hrubší zacházení. Kromě toho by měl být na zádech pohodlný a šetrný k páteři. Zapomínat nesmíme ani na praktické uspořádání kapes batohu.

Chcete-li všechny tyto vlastnosti zkombinovat, zjistíte, že nabídka není zas tak velká, jak se zdá. Výběr vhodného batohu vám tedy nějaký čas zabere.

Kupon na veřejnou dopravu

I v případě, že se řadíte k minoritě studentů, která má vlastní automobil,

během studia budete využívat především chůzi a veřejnou dopravu

, případně jízdu na kole. Auto a studium zkrátka nejdou příliš dohromady.

Proto se ještě před začátkem studia vybavte kuponem veřejné dopravy

svého města – nebude totiž den, kdy byste jej nevyužili. Dlouhodobé kupony jsou ve srovnání s krátkodobými jízdenkami mnohem výhodnější.