Nový Chrome záplatuje 27 bezpečnostních chyb, pořiďte si ho dřív

Musím se k něčemu přiznat. Po zhruba měsíci používání nového trendy prohlížeče od Vivaldi jsem se pokorně vrátil k Chromu. Vše by bylo v pořádku, pokud by první jmenovaný neměl sklony k tomu zasekávat se při přetahování záložek do nových oken.





V každém případě, všichni, kdo zůstáváte zapojeni do googlovského reklamně sledovacího programu, vězte, že aktuální verze číslo 104 obsahuje přesně sedmadvacet bezpečnostních záplat, které se určitě hodí.

Většina opravovaných chyb byla objevena členy negooglovského Chromium týmu, na základě jejichž podnětů je následně Google řeší přímo v hlavní verzi prohlížeče. A jejich objevitelům v rámci speciálního programu vyplácí slušné odměny – tentokrát tou nejvyšší bylo 15 tisíc dolarů (zhruba 360 tisíc korun) pro anonymního přispěvatele, který si všiml celkem zásadního problému v chování adresního řádku Omnibox.

Chrome 104 aktuálně míří do stable kanálu čili v nejbližších dnech by se váš prohlížeč měl automaticky aktualizovat. Nechce-li se vám čekat, jednoduše přes tři tečky v pravém horním rohu prohlížeče klikněte na Nastavení a následně nabídku O aplikaci Chrome, což rovnou spustí aktualizační proces, který po stažení nejnovější verze dokončíte prostým restartováním prohlížeče.