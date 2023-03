OpenAI spouští API pro ChatGPT a Whisper

Společnost OpenAI zpřístupnila API pro ChatGPT a také službu Whisper, sloužící pro přepis a překlad pomocí umělé inteligence. Rozhraní pomůžou podnikům integrovat ChatGPT a Whisper do svých konverzačních platforem a vyjdou tímto způsobem podstatně levněji, než kdyby podniky používaly stávající jazykový model.





„Díky řadě optimalizací celého systému jsme od prosince dosáhli 90% snížení nákladů na ChatGPT; tyto úspory nyní přenášíme na uživatele API,“ uvedla společnost v blogovém příspěvku.

Služba Whisper byla spuštěna v září, ChatGPT v listopadu. Díky této nabídce lze teď obě oficiálně integrovat do softwaru třetích stran. „Modely ChatGPT a Whisper jsou nyní k dispozici v našem rozhraní API, což vývojářům umožňuje přístup ke špičkovým jazykovým (nejen chatovacím!) a přepisovým funkcím,“ uvedla společnost.

Převod řeči na text pomocí aplikace Whisper

Whisper umožňuje přepis do několika jazyků a také překlad z těchto jazyků do angličtiny. Od vývojářské komunity sklidila aplikace obrovskou chválu, přestože jak OpenAI přiznává, může být „náročná na provoz“.

Zpřístupněný model large-v2 poskytuje snadný přístup na vyžádání za cenu 0,006 USD/minutu (zvukového vstupu), výsledky jsou přitom nejen cenově výhodnější, ale i rychlejší, uvádí společnost. Whisper přijímá soubory v různých formátech včetně M4A, MP3, MP4, MPEG, MPGA, WAV a WEBM. Je vycvičen na 680 tisících hodinách vícejazyčných a víceúlohových dat shromážděných napříč webem.

ChatGPT API postavené na GPT 3.5 Turbo

ChatGPT API je postavené na jazykovém modelu GPT 3.5 Turbo, což je stejný kmen, jaký je použit v nejnovější verzi ChatGPT. Společnosti využívající ChatGPT ve svých systémech budou muset platit 0,002 USD za 1000 tokenů (přibližně 750 slov). Společnost OpenAI přitom poskytne podnikům nástroj, který umožní posoudit, kolik tokenů by stál jeden uživatelský dotaz, které zároveň dokáže škálovat.

OpenAI tvrdí, že taková cena je desetkrát nižší než u dosavadních modelů GPT 3.5, tedy verze, která původně poháněla ChatGPT. „Uživatelé ChatGPT API mohou očekávat neustálé vylepšování modelů a budou si moct zvolit vlastní kapacity, které jim umožní modely důsledněji kontrolovat,“ uvádí OpenAI.

Obliba ChatGPT stále roste

Služba ChatGPT se stala po svém spuštění okamžitým hitem. Za pouhé dva měsíce zaznamenala 100 milionů aktivních uživatelů. Kvůli této obrovské poptávce však společnost nedokázala udržet tempo, což vedlo k výpadkům. V posledních dvou měsících ChatGPT nesplňovala ani vlastní očekávání „ani očekávání našich uživatelů“, přiznali vývojáři, kteří se proto prioritně zaměřili na stabilitu.

Pokročilé systémy rozpoznávání řeči vytvořily i další společnosti, včetně technologických gigantů, jako jsou Google, Amazon, Apple a Meta. Pokud se však OpenAI podaří prosadit se na trhu převodu řeči na text výrazněji, může to být pro společnost aktuálně podporovanou Microsoftem docela výhodné. Trh s převodem textu na řeč by totiž mohl mít do roku 2026 hodnotu 5,4 miliardy dolarů, což je nárůst z 2,2 miliardy dolarů v roce 2021, ukazuje zpráva společnosti MarketsandMarkets.