Pozvánka na konferenci: Kontejnery v praxi

Kontejnerizace vyřešila mnoho nedostatků klasické virtualizace, přinesla snadnou přenositelnost aplikací i efektivnější využití zdrojů. Výhodám i úskalím zavádění a správy kontejnerizovaných aplikací se věnuje konference Kontejnery v praxi, na kterou vás tímto srdečně zveme.





Vedle hlavních platforem pro správu kontejnerizovaných aplikací se program zaměří i na ochranu, zálohování a obnovu dat a aplikací. Konference proběhne 22. února 2023 v hybridním formátu – v prezenční formě v pražském Hotelu Grandior s online přenosem.

V úvodu konference přiblíží Ondřej Šika, DevOps architekt, konzultant a lektor se zaměřením na open-source DevOps, jak správně zavést kontejnery do vaší organizace, jak postupovat při výběru platformy a přebírání konkrétního kontejnerizovaného projektu.

Kontejnery bez drncání je název přednášky Jaroslava Vaška z Dellu, ve které se zaměří na infrastrukturu pro běh kontejnerů, na to, jak se vyrovnat požadavky na výkon, jednoduchost správy, provozní stabilitu a bezpečnost. A to jak v prostředí vlastního datového centra, tak v hybridním prostředí při spojení s některým z veřejných cloudů.

Jak tvořit flexibilní aplikace s proměnnými požadavky na výkon s využitím mikroslužeb a kontejnerizace ukáže Petr Holan z Atosu. Expanzi do cloudu a přechod na moderní aplikace bez najímání dalších specialistů na DevOps a cloudy a také nejjednodušší spravovatelnou platformu Kubernetes z pohledu integrace a správy představí Jiří Doubek z F5.

Tomáš Michaelim ze společnosti VMware se podívá na to, co všechno umí VMware vSphere+, a také na jednoduchou ukázku ověření funkcionality v rámci HOL nebo vlastního labu. Na živou ukázku obnovení aplikace a jejích dat do produkce za použití řešení Kasten K10 se můžeme těšit v podání Martina Berana z Veeamu.

Patrik Plachý a Jakub Veverka z Red Hatu ukáží možnosti efektivní a bezpečné evoluce kontejnerizovaných aplikací s využitím moderních platforem a přístupů, na což naváže Marek Šándor, který představí IBM Spectrum Fusion, kontejnerově nativní platformu pro správu datových služeb pro Red Hat OpenShift a IBM Cloud Paks.

Závěr bude patřit Miroslavu Vaňkovi a Davidu Vašákovi z Thein Digital, kteří se zaměří na způsoby zefektivnění využívání kontejnerů u větších zákazníků a na to, jak zajistit stabilní bezpečnost a získat z Kubernetes to nejlepší.

Konference Kontejnery v praxi se koná prezenčně i online 22. 2. 2023 od 9:00 do 15:00 hodin v pražském Hotelu Grandior. Více informací a registrace na https://kontejnery.kon­ference.cz/.