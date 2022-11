Řešení VMware pro zvýšení produktivity zaměstnanců

VMware se ale výrazně angažuje také na poli řešení, která se soustředí na zvyšování produktivity práce a efektivní IT prostředí pro zaměstnance. I v tomto případě se drží své osvědčené filozofie nabízet maximální jednoduchost správy a vytvářet pro pracovníky integrované prostředí.





Mezi průkopníky ve virtualizaci desktopové architektury se VMware zařadil již téměř před patnácti lety s produktem Horizon View (dnes VMware Horizon), který cílil na posílení produktivity práce a zároveň zvýšení ochrany dat.

Právě produktivita práce je jedním z pilířů strategie, kterou VMware razí stabilně už po několik let. Úsilí zaměřené na maximální efektivitu pracovních činností se pak odráží i při tvorbě každého řešení VMware, hlavně v jednoduchosti správy a integraci jednotlivých produktů i produktů třetích stran. Jedním z technologických směrů, na něž se VMware zaměřuje, je oblast digital workspace, která má za cíl zjednodušit práci a zvýšit bezpečnost dat. A spojí-li se všechny produkty dohromady, vzniká sestava, jež pomáhá urychlit všechny procesy od nástupu zaměstnance do práce až po jeho plné pracovní nasazení.

Poptávka a konkurence na poli zvyšování produktivity práce je dnes vysoká. Proto jsme svědky rychlého vývoje jednotlivých řešení. VMware, který s tímto oborem začal jako jeden z prvních, se dnes úspěšně drží na špičce hned v několika kategoriích produktivity práce. VMware se podařilo úspěšně vybudovat platformu, která umí řešit tuto problematiku komplexně: VMware Workspace ONE.

Produktivita již při nástupu

Produktivita zaměstnance se začíná počítat již od prvního momentu, kdy nastoupí. Čím dříve zvládneme při on-boardingu pracovníka úspěšně začlenit do firemní struktury, tím dříve se nám začne vracet jako investice. Proto VMware s produkty Workspace ONE pomůže zaměstnanci s prvním přihlášením do firemního prostředí a zaručí zároveň, že dostane k dispozici všechny potřebné nástroje pro svoji práci, a to kdekoli na světě. Zároveň není opomenuta bezpečnostní stránka problému.

Efektivní přístup k systémům

Události posledních dvou let vnesly do oblasti zaměstnávání zcela nové trendy. Pozice, které dříve byly v některých firmách bez možnosti práce na dálku, dnes takovou formu činnosti naopak mnohdy vyžadují. A nedávná minulost ukázala, že je to možné. Nicméně distribuce informací a dat pro zaměstnance, již musela většina společností implementovat takřka přes noc, se soustředila spíš na bezpečnost než na otázku produktivity.

Oba aspekty, bezpečnost i dostupnost, umí řešit již dlouho etablovaný VMware Horizon. Právě VDI (Virtual Desktop Infrastructure) nabízí možnost zpřístupnění interních systémů, které pro to nebyly původně navrženy. Řešení VDI stojí na motivaci zpřístupnit interní systém odkudkoli na světě, ale bez bezpečnostních kompromisů. Takové řešení nabízí nespočet možností využití, od sdílení interních systémů externistům s možností řídit jejich přístup v interní síti až po prosté poskytnutí virtuálního pracovního prostředí, k němuž se zaměstnanec může připojit z jakéhokoli počítače a pokračovat kdykoli v rozdělané práci.

Denní operativa efektivně

Po prvních krůčcích nového zaměstnance ve firmě, kdy potřebuje získat přístup do potřebných interních systémů, nastává nejdůležitější fáze, kterou představuje denní operativa. Dnešní generace zaměstnanců se ovšem mění a ve spoustě případů chce využívat i pro firemní práci své vlastní zařízení, požaduje možnost volby telefonu, notebooku a podobně. Tento přístup je ale noční můrou pro každého správce firemního IT. Různorodost zařízení a omezené možnosti správy dat působí problémy, a když se sáhne po velmi restriktivních nastaveních, zase to snižuje efektivitu práce zaměstnance.

VMware WorkspaceONE dokáže s tímto problémem pomoci. Základním stavebním kamenem tohoto řešení je Unified Endpoint Management neboli nástroj pro správu jakéhokoli zařízení. Jako jeden z lídrů v oboru VMware garantuje správu a podporu většiny zařízení na trhu. S možností konzistentního nastavování pravidel pro přístup k datům a nástrojům. Jelikož je pro VMware důležitá i strana zaměstnance, je zde balík nástrojů pro zjednodušení nastavení přístupů k firemním sítím, VPN, cloudovým aplikacím se single-sign-on a dalším.

Zkušenosti z reálného světa

Všechny zmíněné produkty používají pochopitelně i zaměstnanci VMwaru, takže jejich design vychází z reálných zkušeností a potřeb. Mimo jiné díky svým vlastním nástrojům si mohl VMware troufnout i na tak razantní krok, jakým bylo zrušení pevných kanceláří pro všechny pobočky pod 25 lidí. S rychlou a výraznou úsporou, bez kompromisu v produktivitě zaměstnanců.

Autor článku je František Kovařík, TD Synnex business development manager.