Robert Lee: Za úspěch vděčí Pure Storage výzkumu

Můžete stručně představit Pure -Storage, který dosud není v Česku příliš známý?





Společnost začala působit v roce 2009, protože jsme viděli příležitost zásadně narušit tradiční odvětví ukládání dat pomocí technologie NAND Flash. Tenkrát se ve storage odvětví používaly hlavně magnetické pásky nebo klasické pevné disky. Řekli jsme si, že dokážeme pomocí NAND Flash vytvořit produkt, který bude desetkrát rychlejší, menší, s větším objemem a s delší životností, tak proč bychom ho nedovedli úspěšně prodávat.

A skutečně jsme narušili celý trh s úložišti a správou dat. Kromě technologické převahy to bylo způsobeno i tím, že se naše produkty pro ukládání a správu dat snadno používají, nepotřebují rozsáhlé manuály a školení.

Ale cena určitě nehrála ve váš prospěch.

Ne, začínali jsme v době, kdy Flash byl desetkrát dražší než rotační disk. Ale vsadili jsme na to, že ceny půjdou rapidně dolů s jeho rozšiřováním.

Masivně jsme investovali do dlouhodobého výzkumu a připravili si do budoucna startovací pozici pro vývoj a výrobu mnohem širšího portfolia produktů. Když jsme v roce 2012 začínali prodávat, měli jsme jeden produkt pro špičkové kritické podnikové aplikace. Pak jsme naše znalosti přenesli na novou generaci Flash QLC, se kterou jsme se už na poli úložných systémů prosadili.

Dnes máme díky investicím z minulosti velmi široké portfolio produktů a dovedeme vyrábět naše Flash řešení, která jsou pětkrát energeticky účinnější než konkurenční nebo desetkrát až patnáctkrát výkonnější než klasická disková pole a jsou vhodná pro použití ve všech možných oblastech.

Byla to dlouhá a zajímavá cesta, která bude mít své ještě zajímavější pokračování.

Z toho mi vyplývá, že se opravdu zaměřujete na výzkum a vývoj. Proč jste se rozhodli, že se vydáte touto cestou velkých investic do výzkumu a vývoje?

Dva důvody. Věděli jsme, že abychom mohli správně zprovoznit Flash, musíme od základu přepracovat způsob, jakým se vytvářejí produkty pro ukládání dat. Zkrátka že není možné pokračovat tam, kde skončili výrobci rotačních disků, ale musíme začít odznovu na zelené louce.

Druhým důvodem bylo, že technologie byla jen část, dalším bodem úspěchu bylo, že jsme chtěli přinést produkt, který bude znamenat výrazně lepší uživatelskou zkušenost a jednoduchost používání. Jednoduchost není něco, co můžete dodatečně doinstalovat. Na ní musíte pracovat od začátku.

Ukládání dat je stále velmi obtížné a složité. Naším úkolem je investovat do výzkumu a vývoje, abychom tuto složitost zvládli a uživatelé, naši zákazníci, už to řešit nemuseli.

Vidíte rozdíly mezi požadavky evropských a amerických zákazníků?

V evropském regionu se klade mnohem větší důraz na energetickou účinnost. V USA bylo určitě větší povědomí, ale řekl bych, že spíše dané regulačními odděleními. Myslím, že v evropském regionu vidíme, že je to mnohem více poháněno nejistými náklady na energii a určitě i otázkami geopolitické stability.

Všichni řeší úsporu energie v automobilové dopravě nebo v klimatizacích, jež spotřebovávají dvě procenta celosvětové energetické produkce. Ale stejně tolik si vezmou i datová centra, takže úspory v datových úložištích mají smysl.

Považujete svoji energetickou efektivitu za zásadní konkurenční výhodu?

Vidíme to teprve poslední rok. Před dvěma lety to nikoho nezajímalo z hlediska ochrany přírody, maximálně při pohledu na vyúčtování energií. Ale dnes už se zákazníci dívají na energetickou úspornost i kvůli ekologii a udržitelnosti. Je to naše signifikantní výhoda, kterou v USA ještě doplňuje nižší produkce elektronického odpadu v porovnání s konkurencí a velká výdrž našich produktů.

Třeba 97 % zákazníků, kteří s námi začínali před více než šesti roky, stále provozuje svá původní Flash pole, jež se nyní modernizují ekologicky a ekonomicky jen po částech.

Jak se na firemním vývoji podílí výzkumné centrum, které máte v Praze?

Naše globální strategie řízení poboček je velmi odlišná od většiny technologických společností. My nebereme nové lokality jako rozšíření personálu, a tak v rámci Prahy máme velké inženýrské týmy, které se věnují každé z našich obchodních jednotek, našim produktům.

Máme zde tým, jenž z velké části řídí datové služby Portworx, což je naše hlavní, nejnověji spuštěná sada aplikačních datových služeb pro Kubernetes a kontejnery.

Další týmy stojí v čele budování našich služeb pro Evergreen One, také hlavní součást strategie společnosti, která se snaží převést více našeho podnikání v oblasti softwaru a hardwaru na systém předplatného. Inženýři tady nepracují slepě na nějakých zadáních z centrály, ale vytvářejí tu skutečně celý produkt od A až po Z.

Jaké jsou vaše plány s Prahou?

Rozhodně máme v úmyslu pokračovat v dalším rozvoji centra. Za necelé tři roky jeho existence má navzdory covidu fantastické výsledky, a proto jsme se rozhodli, že jeho velikost zdvojnásobíme.