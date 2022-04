S aktualizací Windows 11 přichází cloudové PC

Microsoft oznámil paletu novinek do Windows 11, které mají podpořit práci v hybridním pracovním režimu. Ostatně, učinil tak v rámci virtuální akce nazvané Windows Powers the Future of Hybrid Work. Ta nejpozoruhodnější přináší užší integraci Windows 11 a Windows 365, o nichž Microsoft hovoří coby o „cloudovém PC“, které eventuálně dokáže nahradit desktopovou podobu systému, včetně všech aplikací, dat i nastavení.

S Windows 365 tak Microsoft činí významný krok s cílem přenést Windows zcela do cloudu, jak uvedl Panos Panay, produktový šéf firmy pro segment Windows & Devices. Součástí integrace je mimo jiné tzv. Windows 365 Switch umožňující uživateli přepnutí mezi cloudovým PC a skutečným desktopem jediným kliknutím.

Obdobně snadno funguje Windows 365 Boot, který umožňuje nabootovat přímo do Windows 365 Cloud PC. Windows 365 Offline jsou pak určeny pro práci v offline režimu, přičemž automatická synchronizace dat proběhne okamžitě při opětovném připojení do sítě.

„Synchronizace s lokálním počítačem bude nejužitečnější pro ty, kteří občas potřebují být offline, ale teprve až budeme mít k dispozici další informace o cenách, zabezpečení nebo ukázkových příkladech užití, budeme moct říct, pro koho je vlastně určena,“ hodnotí Stu Downes, analytik společnosti Gartner.

Snahu Microsoftu investovat ve jménu Windows 365 do DaaS v každém případě vnímá pozitivně. Koreluje prý s IT trendem, který ukazuje, že až 72 % vedoucích IT pracovníků hodlá do DaaS více investovat. Podle Panaye jsou přitom novinky pouhým počátkem cloudové integrace Windows a Microsoftu.

Mezi dalšími novinkami jsou funkce jako Voice Clarity nebo Voice Focus, které mají s využitím umělé inteligence zdokonalit videokonference důslednějším zaměřením na účastníka bez ohledu na jeho pohyb před kamerou či ruchy v pozadí. Obdobně má fungovat i vychytávka eye contact zajišťující dojem přímého očního kontaktu i tehdy, dívá-li se účastník stranou.

A zatímco dříve byly podobné funkce přidávány do nástrojů jako jsou Teams, tentokrát by měly být přímo součástí operačního systému čili měly by být konzistentnější a lépe reagovat na specifika konkrétního počítače.

„A taky by měly být dostupné bez ohledu na to, jaké videokonferenční platformy používáme,“ dodává Stephen Kleynhans z Gartneru.

Krom toho však Microsoft ohlásil aktualizaci Průzkumníka souborů, který dle Panaye v novém cloudovém provedení a centralizovaném uživatelském rozhraní umožní snazší dohledání potřebných souborů. Mimo jiné i díky Context IQ, integrovanému prostředí s podporou AI, které dokáže napříč celými Windows doporučit relevantní obsah či kontakty.

Orientaci v adresářích pak má usnadnit i přidání nových záložek navazující na koncept setů testovaných v rámci Windows 10.