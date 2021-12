Simona Baxa a Tomáš Honzák povedou v GoodData mezinárodní týmy

Simona Baxa (40 let) povýšila z HR ředitelky tuzemské pobočky na globální viceprezidentku lidských zdrojů pro skupinu GoodData. Simona působí v GoodData déle než čtyři roky, za tuto dobu se jí podařilo v rámci české pobočky vybudovat úspěšný tým se silnou firemní kulturou. Vedení společnosti proto očekává, že se jí podaří ověřenou strategii uplatnit i na globální úrovni.

Řady vrcholového managementu také posílil Tomáš Honzák (44 let). Na pozici viceprezidenta pro bezpečnost a compliance bude zodpovídat za zabezpečení produktů a služeb poskytovaných firmou po celém světě. Do top managementu GoodData se Tomáš Honzák posunul z pozice ředitele informační bezpečnosti, na které v GoodData působil osm let.

GoodData je americká společnost s českými kořeny, jejíž technologické řešení v oblasti analýz dat využívají například společnosti Seznam, Zoom International nebo Zendesk. Společnost od svého založení sází na potenciál talentovaných Čechů, kteří mohou využít Prahu a Brno jako odrazový můstek pro mezinárodní kariéru.

Simona Baxa si na novém postu klade za cíl přenést tuzemský úspěch na globální úroveň a sladit tak evropské a americké týmy. „Mým cílem je vytvořit v GoodData takové pracovní prostředí, které umožní našim zaměstnancům budovat úspěšnou kariéru a podílet se na růstu společnosti.“

Rovněž i Tomáš Honzák se prostřednictvím pražské pobočky vyšvihl na pomyslný profesní vrchol. To potvrdil i zakladatel a výkonný ředitel GoodData Roman Staněk: „Tomášovy znalosti a vize jsou klíčové při uzavírání partnerství se společnostmi, které jsou velmi citlivé na ochranu osobních dat, například z oblasti bankovnictví. Na pozici viceprezidenta se proto zaměří na zabezpečení nových projektů a služeb.“

Společnost GoodData byla založena v roce 2007 českým podnikatelem Romanem Staňkem, kterému se jako jednomu z prvních Čechů podařilo uspět v Silicon Valley. Firma sídlí v San Francisku v USA, výzkum a vývoj se nachází primárně v Praze a Brně.

Zdroj: https://www.gooddata.com/com­pany/careers/