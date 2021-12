Strach z útoků hackerů roste, pro mnohé firmy mohou být smrtící

Co se tedy dá čekat? Jako dostatečně reprezentativní se ukazuje nejnovější celosvětový průzkum The State of Cybersecurity in 2021, který letos v létě uveřejnilo vydavatelství IDG na téma firemní bezpečnosti a jehož se zúčastnily téměř tři tisíce profesionálů. Jaké jsou jeho závěry?

Není překvapením, že polovina dotázaných uvedla, že za poslední rok zaznamenali nárůst bezpečnostních incidentů ve svých organizacích. Vyniká především rozsah poškození: téměř polovina napadených uvedla, že utrpěla ekonomické škody, ztrátu produktivity či krádeže citlivých osobních dat. Tři z deseti firem dokonce hlásilo, že se hackerům podařilo uloupit nějaký druh jejich duševního vlastnictví.

Nejvíce šokujícím zjištěním ale bylo, že 15 % respondentů, jejichž firma byla napadená nějakým kybernetickým útokem, muselo své podnikání ukončit, dalších 12 % pak přiznalo masivní ekonomické ztráty. Nejhůře pak dopadl segment utilit, kde šest z deseti firem zaznamenalo ztráty způsobené kyberútokem, 43 procent se pak muselo smířit s krádeží duševního vlastnictví.

Zajímavý je i trend ohrožení – zatímco organizace se sídlem v severní Americe hlásily nárůst incidentů v 53 procentech případů, v Evropě to bylo „jen“ 48 %. Výhled ale není optimistický, protože plných 62 % respondentů očekává, že je během následujících 12 měsíců zasáhne nějaký finančně motivovaný atak jako třeba ransomware.

A jak s tím firmy chtějí bojovat? Sedm z deseti podniků chce navýšit rozpočet na zabezpečení, přičemž nejvyšší prioritu má prevence útoků. Investice mají hojně směrovat i na ochranu cloudových služeb a na bezpečnost dat a sítě. Pro zajímavost – společnosti v oblasti finančních služeb, dopravy a technologií vykázaly v roce 2021 nárůst rozpočtu na zabezpečení IT v průměru o více než 10 %.

Největším překvapením průzkumu ale byla úroveň povědomí zaměstnanců o bezpečnosti. Pouze polovina respondentů totiž uvedla, že mají zavedená povinná školení o bezpečnosti IT nebo programy pro zvyšování znalostí o ochraně dat, a další pětina je teprve teď začíná realizovat.

Až tedy budete přemýšlet, jak zvýšit bezpečnost ve své firmě, myslete na to, že právě kombinace jednoduchých organizačních opatření a různých bezpečnostních technologií může přinést kýženou ochranu – sice ne zcela stoprocentní, ale dostatečně odolnou vůči velké většině útoků.