TOMATEX řídí své podnikové procesy s ERP QAD

ERP QAD Adaptive svou funkcionalitou splňuje oborové zaměření na automobilový průmysl, kterou TOMATEX požadoval. Minerva naimplementovala QAD včetně modulu EDI komunikace pro 60 uživatelů.





„O nutnosti výměny ERP systému ve společnosti TOMATEX Otrokovice a.s. jsme začali uvažovat v roce 2020 a výběrové řízení započalo následně v roce 2021. Hlavním důvodem rozhodnutí bylo dosažení technického stropu původního informačního systému. Naráželi jsme na stále více omezení daných jeho strukturou. To byl okamžik, kdy padlo definitivní rozhodnutí vybrat nový ERP systém. Tendru se zúčastnilo celkem 5 společností implementujících různé ERP systémy a většinu našich požadavků splnila vítězná Minerva ČR s ERP QAD. Tato společnost má letité zkušenosti se znalostí procesů v automobilovém průmyslu, s implementacemi a zajištěním podpory,“ okomentoval výběr nového systému Roman Wiesner, IT manager v TOMATEXu.

„Původně plánovaný časový rozsah implementace byl překročen, a to z důvodu optimalizací interních procesů. Zde nám hodně pomohly letité zkušenosti konzultantů Minervy. K dnešnímu dni máme již za sebou více jak půl roku ostrého provozu. ERP QAD se nám jeví jako stabilní systém, došlo ke zvýšení efektivity v oblastech EDI komunikace, plánování výrobních procesů a vygenerovali jsme díky nástrojům systému QAD relevantní data pro interní controlling. Současně jsme získali i důležité podklady pro tvorbu managerských výstupů. I přes jisté obtíže při implementaci a přechodu na ERP QAD nám stále více uživatelů potvrzuje, že jejich práce je díky novému informačnímu systému efektivnější,“ zhodnotil Roman Wiesner.