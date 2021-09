Speciální projekt časopisů Computerworld a CIO Business World

Hlasujte pro IT osobnost roku 2019 » ZDE «

Projekt časopisů Computerworld a CIO Business World čtenářům blíže představuje zajímavé osobnosti z oboru IT, vytipované redakcemi a čtenáři našich titulů. Nominace jsou otevřené veřejnosti, čtenáři tak mohou hlasovat pro nominanty nebo IT osobnost dokonce sami nominovat.

V „TOP IT osobností“ se objevují nejen TOP manažeři významných IT společností či úspěšní zakladatelé českých IT firem, ale i další renomovaní odborníci, kteří pomáhají vytvářet povědomí o současných trendech v oblasti informačních technologií.

Digitální edici publikace za rok 2017 si můžete stáhnout zde.

Digitální edici publikace za rok 2018 si můžete stáhnout zde.

Distribuce

Speciální příloha vychází v prosinci 2019 a je distribuována v nákladu 10 000 ks na vybranou skupinu předplatitelů časopisů Computerworld, CIO Business World, CFO World a VIP partnery

na vybranou skupinu předplatitelů časopisů Computerworld, CIO Business World, CFO World a VIP partnery předpokládaný rozsah je minimálně 24 stran, formát A4 (210 × 295 mm na spad)

rovněž bude k dispozici online a v digitální podobě pro všechna mobilní zařízení

Obsah

Kromě profesních profilů vytipovaných osobností v rozsahu 1/2 strany, jsou dále součástí přílohy i články o pracovním trhu v oblasti IT, apod.

Nabídka inzerce

Celostrana 40 000 Kč 1/2 strany 25 000 Kč 1/3 strany 20 000 Kč 1/4 strany 15 000 Kč II. obálka 85 000 Kč III. obálka 75 000 Kč IV. obálka 95 000 Kč

Redakční rozhovor – jako doplňkový balíček pro vytipované firmy a osobnosti

Možnost přikoupit za výhodnou cenu 1/2stránkový rozhovor jako rozšíření 1/2stránkového profilu. Rozhovor vznikne ve spolupráci s redakcí.

Cena: 20 000 Kč

Termíny

Uzávěrka redakčních a inzertních podkladů: bude upřesněna

Publikace vychází: v prosinci 2019

Kontakty

Redakce

Radan Dolejš, šéfredaktor

E-mail: radan_dolejs@idg.cz

Inzertní oddělení



Helena Hajsterová, tel. 776 204 420

Iveta Hančlová, tel. 257 088 119, 602 223 432

Petr Vopálecký, tel. 604 266 707

Ousmane Keita, tel. 725 326 893



E-mail: jmeno_prijmeni@idg.cz

Fax: +420 257 088 174