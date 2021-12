Trojí technotipy na vylepšení produktivity v roce 2022

Většina firem, o nichž píšu, za uplynulý rok vykázala zlepšení produktivity navázané na fakt, že lidé víc pracovali z domova. Tytéž firmy však mimo záznam přiznávají, že spolupráce a vyvážení pracovního a osobního života během pandemie klopýtá. A to až do té míry, že v kanceláři po návratu do ní pociťují zvýšený pocit nepohodlí. To jde proti trendu přerodu kancelářských budov na místa osobních schůzek; zdá se totiž, že zaměstnanci se do kanceláří nechtějí vracet vůbec, zvlášť ne kvůli schůzkám.

V poslední době jsem zaznamenal několik zajímavých novinek, které by měly zvýšit produktivitu, setkávání na dálku a také životní rovnováhu. Z nich vychází pár následujících predikcí pro příští rok, doplněných tipy pro období vánočních svátků.

Přístupnější automatické dokončování

Nevím, zda jste si toho všimli, ale možnosti automatického dokončování ve Wordu a Outlooku doznaly zásadních vylepšení. Využívání této funkce si však žádá úder do jedné ze šipkových kláves, což na většině klávesnic znamená ne úplně pohodlné odtržení malíku ze základní polohy. Proto raději slovo napíšu, než bych využil automatického dokončení.

Jakkoliv je tedy funkce efektivní, rychlost mého psaní nezvyšuje. Proto očekávám, že přinejmenším na tabletech se dočkáme klávesnice s odlišným umístěním pravé šipky nebo snadno dosažitelné programovatelné klávesy, která učiní automatické dokončování skutečně praktickým.

Nové monitory/kamery pro videokonference

V současnosti testuju novou kameru, která se posouvá do středu monitoru, takže nezobrazuje temeno hlavy. Ještě lepším řešením by bylo umístění kamery za obrazovku tak, aby mířila do úrovni očí. Ostatně, o něco podobného se pokouší Lenovo, když obraz procesuje tak, aby působil, že hledíte do kamery.

Hardwarové a softwarové řešení se v tomto případě nevylučují a do budoucna můžou zkušenost s videohovory vylepšit. Stejně jako pozorovatelné snahy výrobců o automatické vylepšení vašeho vyobrazení, například s pomocí umělé inteligence. Cisco Webex i Microsoft Teams už na podobných nástrojích pracují a očekávám v tomto směru v roce 2022 velké novinky.

Lepší dozorování zaměstnanců

Osobně jsem fandou aplikace AtHoc od BlackBerry umožňující aktivní monitoring zaměstnanců v krizových situacích. Je to něco, co by každá firma, škola i vláda měly využívat, aby udrželi zaměstnance a studenty v bezpečí. Teams i Webex už implementovaly nástroje umožňující zaměstnancům zlepšit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a zároveň upozornit nadřízené na to, má-li některý z jeho podřízených problémy, dřív, než tyto ovlivní jejich chování či práci.

Společnosti vyvíjející tyto nástroje však ještě budou muset najít způsob, jak vybalancovat potřebu přístupu k informacím s ochranou soukromí těch, o nichž jsou informace poskytovány. Jedině tak lze předcházet vyhoření zaměstnanců či výpovědím.

Rada na svátky

A slíbená rada na období vánočních svátků? Zamyslete se nad svou prací – co na ní máte rádi, co naopak ne, případně zda toužíte po změně. V současnosti na trhu panuje nedostatek pracovních sil, což znamená, že změnit práci může být snazší než jindy. Navíc, uplatnit se v jiném oboru bývá obtížné kvůli nedostatečné kvalifikaci, ovšem čím déle se firmy snaží obsadit pozici, tím jsou ochotnější dát šanci někomu, kdo ještě nemusí mít potřebné zkušenosti.

A zadruhé – zkuste se zamyslet nad odchodem do důchodu, jste-li ve správném věku. Už jsem poznal řadu lidí, kteří se pro něj rozhodli, ovšem neměli ponětí, co dělat dál. Špičkové manažery, kteří bez práce chřadnou, rozvádějí se nebo dokonce odcházejí nadobro. Je tedy moudré zamyslet se nad budoucností a připravit se na ni, až přijde. No a nakonec, dejte práci alespoň na pár dní stranou a užívejte si života.