Umělá inteligence ve službách hackerů vyvolává zděšení

AI technologie často pomáhají při ochraně před kybernetickými hrozbami, ale aktivitu v tomto směru vyvíjejí i kyberzločinci.





Například ChatGPT používají k psaní škodlivého kódu, a i když jsou současné pokusy poměrně jednoduché, je jen otázkou času, než začnou AI nástroje využívat mnohem sofistikovanějším způsobem i profesionální hackerské skupiny, vysvětluje Check Point.

Tvorba zlodějských malwarů

Koncem prosince 2022 se na populárním hackerském fóru objevilo vlákno s názvem „ChatGPT – výhody malwaru“. Autor vlákna prozradil, že experimentuje s ChatGPT, aby vytvořil malwarové kmeny podle popisu ve výzkumných publikacích.

Podařilo se mu například vygenerovat základní nástroj pro krádeže, který v systému vyhledává 12 běžných typů souborů (například dokumenty MS Office, PDF a obrázky).

Pokud jsou nalezeny zajímavé soubory, malware je zkopíruje do dočasného adresáře, zazipuje a odešle přes web. Soubory jsou ovšem odesílané v nezašifrované podobě, takže se mohou dostat do rukou i třetím stranám. Další skript by bylo možné snadno upravit tak, aby stáhl a spustil jakýkoli program, včetně běžného malwaru.

Mohlo se sice jednat o technicky orientovaného hackera, který chce jen vyzkoušet možnosti nové technologie, ale ve skutečnosti se zdálo, že příspěvky spíše ukazují technicky méně zdatným kyberzločincům, jak ChatGPT využít k tvorbě malwaru a k útokům.

Tvorba vícevrstvých šifrovacích nástrojů

V závěru loňského roku zveřejnil hacker s přezdívkou USDoD skript v jazyce Python, o kterém zdůraznil, že je to „první skript, který kdy vytvořil“. USDoD zároveň potvrdil, že script byl vytvořen s pomocí OpenAI.

Je to ukázka, že kyberzločinci, kteří nemají téměř žádné vývojářské zkušenosti, by mohli umělou inteligenci využít k vývoji škodlivých nástrojů a útoky na úrovni profesionálních kyberzločinců jsou zase o krok blíž i amatérům.

Zmíněné kódy lze samozřejmě použít i neškodným způsobem. Zároveň je však možné skript jednoduše upravit, aby zcela bez interakce uživatele zašifroval něčí počítač. Kód lze dokonce změnit i na ransomware, což by mohlo vyvolat paniku, protože ransomwarové útoky už tak patří mezi nejnebezpečnější hrozby současnosti.

Využití ChatGPT pro podvodné aktivity

Kyberzločinci také ukazují, jak pomocí ChatGPT vytvořit skripty pro darkwebové tržiště a nabídnout platformu pro automatizovaný obchod s nelegálním nebo kradeným zbožím, jako jsou kradené účty nebo platební karty, malware nebo dokonce drogy a munice, přičemž veškeré platby mohou probíhat v kryptoměnách.

Na hackerských fórech také probíhají diskuze, jak využít ChatGPT k vytváření podvodných schémat. Většinou se jedná o generování uměleckých děl pomocí jiné OpenAI technologie (DALLE2) a online prodej pomocí legitimních platforem, jako je Etsy. ¨Jiný hacker zase vysvětluje, jak vygenerovat e-knihu nebo krátkou povídku pomocí ChatGPT a prodat obsah on-line.

Zatím je příliš brzy, aby šlo jasně říci, jestli se ChatGPT stane novým oblíbeným nástrojem hackerů. Nicméně kyberzločinci možnosti zneužití aktivně zkoumají, měli bychom proto zpozornět a připravit se na nové nebezpečné výzvy.