Umělá inteligence zničí smartphony

Očekává se, že na konferenci Worldwide Developers Conference, která se uskuteční příští týden, udělá společnost Apple to, co už udělali někteří její konkurenti. Představí výkonné AI funkce a předpokládá se, že budou zabudovány do nadcházejícího systému iOS 18 a možná budou zahrnovat i dlouho diskutovaný AppleGPT (který se nebude jmenovat AppleGPT), ať už bude začleněn do asistentky Siri nebo nabízen jako samostatná aplikace.

Už existující iPhony obsahují čip Apple A17 Pro, který podporuje pokročilé schopnosti umělé inteligence. Hlavní analytik Bank of America Wamsi Mohan však předpovídá, že Apple postrčí svět chytrých telefonů do éry telefonů poháněných umělou inteligencí, tzv. „IntelliPhone“, což je však příšerný název, který se doufám nikdy neujme.

Podle zprávy společnosti Canalys, která se zabývá průzkumem trhu, již nyní přibližně 16 % celosvětově dodávaných chytrých telefonů integruje funkce umělé inteligence a do roku 2028 se předpokládá nárůst na 54 %.

Několik společností už dokonce prodává chytré telefony nabízené jako „telefony s umělou inteligencí“, ať už jde o Samsung Galaxy S24, Google Pixel 8, telefony řady Xiaomi 14 nebo Moto Edge 50 od Motoroly.

Dá se však čekat, že se objeví i řada telefonů s umělou inteligencí od teprve začínajících firem. Na veletrhu Mobile World Congress 2024 předvedla společnost Telekom koncept telefonu s umělou inteligencí, který funguje bez běžných aplikací pro chytré telefony. Místo toho využívá umělou inteligenci k provádění úkolů, které by obvykle vyžadovaly aplikace.

Cílem tohoto koncepčního telefonu je zefektivnit interakce s uživateli předpovídáním a generováním rozhraní na základě kontextu a záměrů uživatele. Není však jasné, nakolik je tato myšlenka při současném stavu AI realizovatelná.

Jak se budou telefony rozcházet

Je pravděpodobné, že funkce AI rozdělí trh na dvě stále se vzdalující kategorie.

Výrobci jako je Apple budou prosazovat zapracování AI zaměřené na ochranu soukromí na čipu uvnitř telefonu, což bude zpočátku motivovat k upgradu na novější a výkonnější (a dražší) hardware. Nová generace špičkových telefonů s AI nabídne superrychlé připojení a obrovskou paměť.

Dokument Generative AI Phone Industry Whitepaper, který společně vydaly společnosti Counterpoint Research a MediaTek, předpovídá, že do roku 2027 bude existovat miliarda špičkových smartphonů s umělou inteligencí. Výrobci levných telefonů se však zaměří na využití telefonu pouze pro jeho fotoaparát a konektivitu, čímž dojde ke zhloupnutí čipů (a tím i ke snížení nákladů) a k přístupu k AI v cloudu.

Jak AI zabije smartphone

Společnosti vyrábějící chytré telefony uvedou na trh řadu nových AI funkcí a myslím, že se uchytí. AI přinese nejen odpovědi podobné ChatGPT, ale také větší personalizaci, vyšší výkon, silnější ochranu soukromí a zabezpečení, lepší výdrž baterie, užitečnější sledování zdravotního stavu, více možností kreativního vyjádření, zejména ve fotografických aplikacích, a nakonec i nižší ceny. Kupující levných smartphonů si zase oblíbí funkce a nízkou cenu telefonů s umělou inteligencí v cloudu.

V obou případech se AI pravděpodobně stane dominantní funkcí a hlavním rozhraním, které budou lidé používat. Používání AI bude představovat oboustrannou podporu hlasového rozhraní – budeme s AI prostřednictvím našich telefonů mluvit a ona nám bude hlasem odpovídat. Nebo bude AI zpracovávat video, zvuk a text a pak nám poskytovat informace hlasem, textem či obrázky.

Taková proměna však bude představovat i problémy pro výrobce hardwaru pro chytré telefony.

Na umělé inteligenci je skvělé to, že ji lze softwarově upgradovat. Když si koupíte telefon, vylepšuje se hlavně díky aktualizacím softwaru, nikoli hardwaru. Pro společnosti, jako je Apple, bude stále obtížnější přesvědčit kupující, aby každých pár let vyhazovali 1 000 dolarů za nový telefon, když funkce, které nejvíce oceňují, je možné upgradovat pomocí změn v cloudových službách nebo pomocí softwarových aktualizací telefonu.

Umělá inteligence také mění pravidla hry v oblasti rozhraní. Vzhledem k tomu, že si s AI agenty povídáme, budou lidé k interakci s AI chatboty používat sluchátka a stále častěji i brýle s umělou inteligencí. Brýle budou využívat vestavěné kamery pro multimodální zadávání fotografií a videí.

Jakmile se brýle stanou hlavním rozhraním, uživatelský zážitek se pravděpodobně zlepší spíše díky lepším brýlím (nikoli lepším telefonům), reproduktorům, mikrofonům, bateriím, čočkám a anténám. S nevyhnutelnou a neúprosnou miniaturizací všeho se nakonec objeví nová třída telefonů s umělou inteligencí, které nebudou vůbec potřebovat bezdrátové připojení ke smartphonu a budou obsahovat všechny prvky smartphonu v samotných brýlích.

Chytré telefony tu s námi budou ještě mnoho let. A můžeme se těšit na celou řadu experimentálních nositelných zařízení, vylepšené chytré hodinky, čelní skla aut s umělou inteligencí, sluchátka s umělou inteligencí, prostě všechno s umělou inteligencí. Věřím však, že chytré brýle s umělou inteligencí nahradí chytré telefony jako zařízení, na které se veřejnost spoléhá každý den a po celý den.

Brýle se ukáží jako vítězné zařízení, protože brýle dokáží umístit reproduktory do jednoho centimetru od uší, mikrofony do čtyř centimetrů od úst a, což je nejlepší, obrazovky přímo před oči. Brýle lze nosit celý den, každý den, aniž by se cokoli fyzicky nacházelo ve zvukovodu. Ve skutečnosti již zhruba 4 miliardy lidí nosí brýle každý den. Přidání elektroniky s umělou inteligencí bude pro tyto nositele triviální zátěží a oblíbenou volbou i pro ty, kteří vidí perfektně.

Singularita brýlí s umělou inteligencí, kdy si brýle s umělou inteligencí koupí více lidí než chytré telefony, nastane za několik let – za velmi málo let. Ale jsem si jistý, že k tomu dojde. A proto společnosti jako Apple a Google žádají o závratnou řadu patentů na technologii, která bude revoluci v brýlích s umělou inteligencí pohánět.

V roce 2011 Marc Andreessen, spoluzakladatel společnosti Andreessen Horowitz, v eseji pro Wall Street Journal tvrdil, že „software požírá svět“. Měl samozřejmě pravdu. Ale v tomto desetiletí je to konkrétně software s umělou inteligencí, který požírá náš svět.

A velmi brzy AI software sežere i svět chytrých telefonů.