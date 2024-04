Vyšel magazín Computerworld 4/2024

Svět kryptoaktiv připomíná Divoký západ, pro který neplatí žádná ze zavedených pravidel, na něž jsme zvyklí v našem právním řádu. Kryptoaktiva totiž nejsou peněžními prostředky, investičními nástroji ani jiným aktivem, na nějž by dopadala současná úprava. A právě problematice regulace kryptoměn se věnujeme v našem pravidelném seriálu IT a právo.





Úkolem systémů na řízení skladů zdaleka není jen poskytování informací o stavu zásob – jde o klíčovou komponentu řízení celého dodavatelského řetězce. Systémy typu WMS (Warehouse Management System) jsou odpovědné za řízení každodenních operací ve skladech výrobních i obchodních podniků i v celých distribučních centrech. Jejich primárním úkolem je v reálném čase poskytovat informace a přehled o zásobách – od okamžiku jejich objednání u dodavatelů až po jejich vyskladnění do procesu výroby či dalšího zpracování nebo odeslání zákazníkům na základě jejich objednávek.

S postupující digitalizací se ale i na WMS nabalují stále další funkce a integrace s ostatními podnikovými systémy. I samotné skladové systémy se ale vyvíjejí, zavádějí nové funkce a stále častěji jsou dnes poskytovány prostřednictvím cloudu. Podrobně se do tajů WMS můžete pohroužit v článku Radka Kubeše Do skladů míří umělá inteligence a virtuální realita.

Co je nového v oblasti podnikového softwaru a služeb? Mnoho. Přinášíme přehled klíčových trendů, které by měli manažeři IT sledovat, pokud je právě tato oblast centrem jejich zájmu. Hledejte článek Sedm formujících trendů.

Kvalita dat je dnes důležitější než kdy jindy a mnoho firem se snaží tomuto trendu přizpůsobit. Přinášíme proto pět klíčových způsobů, jak datové operace automatizovat pomocí umělé inteligence a strojového učení. Najdete je v článku Kvalitnější data díky AI a strojovému učení.

Počet organizací, které experimentují s automatizačními schopnostmi platforem generativní AI, rychle stoupá. Ospravedlní však očekávané finanční přínosy poměrně vysoké náklady, které jsou s touto technologií spojené? To je otázka, na kterou se snažíme najít odpověď v textu Jak návratné jsou investice do generativní AI?

A samozřejmě aktuálnímu titulu vévodí rozsáhlý speciál TOP IT Employers, který kromě podnětných článků z oblasti kariérního růstu nabízí i užitečné personální prezentace našich partnerů.

