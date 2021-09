GDPR ve zdravotnictví

III. živá online konference – informace pro přípravu zdravotnických zařízení na GDPR

Otázky můžete klást již při registraci nebo následně během živého vysílání!

Streamovaná konference přenese do pohodlí vaší kanceláře nové informace pro přípravu zdravotnických zařízení na GDPR. Diváci z řad vedení nemocnic, provozovatelů ambulancí a správců IT budou moci zhlédnout moderované prezentace a v reálném čase pokládat dotazy odborníkům z oblasti práva i ICT.

Udělejte si jasno, co GDPR přináší nad rámec zákona 101, OZ a zákona o zdravotních službách. Jaké požadavky klade na nakládání s osobními údaji a co to znamená pro IT vybavení, nastavení směrnic a komunikaci s pacienty.

Moderovat bude Jan Mazal, šéfredaktor ChannelWorldu, a dále vám budou k dispozici:

Mgr. Jana Pattynová LL.M, advokátní kancelář Pierstone

LL.M, advokátní kancelář Pierstone Ing. Aleš Špidla , Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT)

, Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Václav Zubr , Pre-Sales Engineer, ESET

, Pre-Sales Engineer, ESET Jiří Černý, ředitel pro právní záležitosti, Microsoft

Hlavní témata, kterým se budeme věnovat:

Jak je to se souhlasy pacientů se zpracováním osobních údajů.

Jak se připravit na zajištění práv pacientů (na poskytnutí, změnu, přenositelnost a výmaz údajů) i v kontrastu s archivací.

Komu lze předávat data o pacientech a jak (zdravotní zařízení vs. pojišťovny, předávání údajů mezi ošetřujícími lékaři, předávání dat do ostatních zemí např. po ošetření cizinců na dovolené či pracovní cestě).

Příprava zdravotnických informačních systémů na GDPR (na práva subjektů, rozsah oprávněného zpracování, dobu aktivního zpracování a oprávněný přístup).

Technický pohled na zajištění dostupnosti, schopnosti obnovy a zabezpečení (šifrování a pseudonymizaci dat).

Kde mají nemocnice hledat pověřence (DPO).

Kdy:

III. online konference proběhne živě ve čtvrtek 25. 1. 2018

10.00 – 12.00 – dopolední část

12.00 – 13.00 – polední přestávka

13.00 – 15.00 – odpolední část

Technické dotazy ohledně možností, jak zhlédnout vysílání směrujte na: ales_langer@idg.cz

Cena:

Pro účast je nutná placená registrace dole na této stránce. Pokud při registraci uvedete své telefonní číslo, přijde vám včas upozornění v podobě SMS.

Všeobecné podmínky

Platba: Po odeslání závazné přihlášky obdržíte do dvou pracovních dnů pokyny pro uskutečnění platby; po skončení konference obdržíte daňový doklad.

Způsob platby: Pokyny pro uskutečnění platby obdržíte nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání přihlášky. Registrační poplatky je třeba uhradit před zahájením konference. Daňový doklad bude zaslán po skončení konference, resp. po obdržení platby.

Zrušení účasti a storno podmínky: Registrační poplatek bude vrácen s 20% snížením na pokrytí administrativních nákladů, ale pouze v případě, že písemné zrušení účasti bude prokazatelně doručeno nejpozději den před zahájením konference. Po tomto datu není možné uplatňovat žádné nároky na vrácení registračního poplatku, resp. účastník je povinen uhradit registrační poplatek v plné výši.