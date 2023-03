Zajímavé čtení v Computerworldu 3/23

Podle studie společnosti Juniper Research bude do roku 2026 používat digitální peněženky více než pět miliard lidí. V příštích čtyřech letech dosáhne počet celosvětových uživatelů 5,2 miliardy oproti 3,4 miliardy v letošním roce, uvádí studie. Společnost Juniper zjistila, že růst nastane v zemích, které jsou považovány za země „s velkým podílem hotovosti“, což bude podpořeno využíváním tzv. superaplikací, které kombinují více služeb a nabízejí možnost uskutečňovat platby. A pro firmy, které si chtějí z mobilních plateb ukousnout své, vydáváme podrobný článek jak naložit s mobilními platbami ve firemním prostředí.





Cloudové projekty budou i v letošním roce výrazně formovat podobu podnikového IT. Jejich vliv na sítě datových center bude vidět ve všech hlavních oblastech včetně zabezpečení, správy a provozu. Síťové týmy v poslední době investují do technologií, jako jsou SD‐WAN a SASE, rozšiřují automatizační iniciativy a zaměřují se na rozvoj potřebných dovedností, protože se do prostředí cloudů přesouvá více pracovních zátěží a aplikací. Tomu všemu se věnujeme v článku Evoluce sítí v datových centrech.

Kniha publikovaná už v roce 1981 s názvem Nailing Jelly to a Tree popisuje software jako „mlhavý a obtížně uchopitelný“. Platilo to v roce 1981 – a po uplynutí čtyřiceti let to není o nic méně pravdivé. Software, ať už jde o aplikaci, kterou jste zakoupili, nebo tu, již jste vytvořili sami, zůstává obtížné nasadit, spravovat i provozovat. Řešením jsou kontejnery, jak se dozvíte v textu Kontejnery zjednodušují provoz i správu firemních aplikací.

Data jsou v současnosti jedním z nejcennějších aktiv každé firmy. Moderní analytické nástroje z nich dokážou získat cenné informace na podporu rozhodování ať už na úrovni strategické, taktické nebo operační. V analytickém textu o práci s daty vás naučíme plavat v datových objemech.

Jako bonbonek nabízíme informace o tom, jak vědci využívají strojové učení k rozluštění řeči zvířat, v prvním kroku u velryb.

A k tomu i řada dalších zajímavých článků z oblasti informačních technologií.

Přeji vám inspirativní čtení.

Magazín Computerworld 3/23 můžete koupit třeba zde.