Základní pilíře investování: Jak se připravit a zvládat výkyvy na trhu

Spoření a úspory

Prvním pilířem investování by mělo být spoření a vaše úspory. Je důležité naučit se pracovat s dostupnými financemi. Z dlouhodobého hlediska je lepší peníze odkládat stranou na spoření, než abyste měli spoustu krátkodobých výdajů. Vytrvalým investováním můžete postupem času rozšířit své bohatství.





Alokace aktiv

Druhým pilířem by měla být diverzifikace portfolia. Je třeba zvážit poměr mezi riziky a výnosy. Může být složité najít rovnováhu mezi vysokými výnosy a vysokými riziky. Abyste minimalizovali rizika, je vhodné investovat do různých aktiv – akcií, dluhopisů, nemovitostí a podobně. Konkrétní výběr závisí na vašich investičních cílech, toleranci k riziku a časovém horizontu, ovšem vždy byste měli vybírat s rozvahou. Dopřejte si na to dostatek času, informujte se předem a začínejte s menšími částkami. Postupem času načerpáte cenné zkušenosti.

Proměnlivost trhu

Pro většinu lidí, kteří se investování věnují spíše okrajově, je vhodnější pasivní investování. To je dlouhodobé a neohrozí vás tolik výkyvy trhu. Proto třetí pilíř často představuje právě pasivní investování. Je totiž složité neustále sledovat trh a přizpůsobovat se mu, při aktivním investování je nutné věnovat se mu denně. Jistější řešení představují investice do levných indexových fondů a diverzifikace – i když výnosy nejsou závratné.

Vliv emocí

Čtvrtým pilířem by mělo být zvládání vlastních emocí. Je důležité naučit se sebekontrole, vytrvalosti a hledět do budoucnosti. Finanční rozhodnutí založená na emocích mohou být mnohdy špatná. Je důležité soustředit se na svůj dlouhodobý cíl a nepodléhat momentálnímu kolísání trhu.

Investiční strategie

Abyste se vyhnuli nepromyšleným rozhodnutím, vytvořte si předem investiční plány. Někdy může být složité následovat svou strategii. Klíčové je určit si časový horizont pro dosažení vašich finančních cílů. Pokud se zdají nedosažitelné, je třeba plán změnit. Porovnejte své měsíční příjmy a výdaje – určete si, jakou část můžete a chcete investovat, aby vám zůstal dostatek peněž na zaplacení nezbytných výdajů.

Finanční polštář

Abyste se nemuseli spoléhat na situaci na trhu, je důležité naspořit si dostatek financí i pro případ, že na pár měsíců nebudete mít příjem. Obecně se doporučuje mít ušetřeno alespoň tři měsíční platy. Ovšem pokud máte aktuálně k dispozici více financí, vyplatí se uložit více peněz.

Tolerance rizika

Vaše tolerance rizika se v průběhu času může měnit. Jednou za čas je dobré ji přehodnotit. Pokud si spoříte na důchod a máte před sebou ještě 20 let, pak lze zvolit i rizikovější investice – v dlouhodobém hledisku se vám totiž pravděpodobně vrátí a bez problému tak překonáte výkyvy trhu. Ovšem pokud chcete spořit jen pár let, pak je vhodné volit menší riziko, i když výnosy nebudou tak velké.

Konzultace s odborníky

Pokud stále váháte, konzultujte své plány a představy s odborníky. Mnohdy se můžete obrátit na zkušené brokery, kteří vám v začátcích mohou velmi pomoci. Pokud nechcete své peníze nechat jen tak ležet na účtu, vyzkoušejte investování s XTB.

Tento článek neslouží jako investiční poradenství, má pouze informační účely – svá investiční rozhodnutí vždy pečlivě zvažte.