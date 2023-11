aneb Virtuální oběd s Thales na bezpečnostní téma

Frekvence zpráv, které oznamují krádež, zneužití či zašifrování různých typů podnikových dat, se každým dnem zvyšuje. Jednou z příčin jsou propracované metody hackerů. Avšak v nemalé míře je to i laxní přístup firemních manažerů. Navíc v této oblasti existuje mnoho mýtů, které negativně ovlivňují pohled podniků na to, jak k ochraně svých dat v praxi přistupují.

Kde se nejčastěji objevují hrozby pro vaše citlivé informace, jaké možnosti máte při jejich ochraně nebo jaké jsou přínosy dostatečně robustní obrany, to vše vám srozumitelnou formou objasní náš nový živý webcast. Seznámíte se i s nástroji, pomocí kterých můžete kompromitaci důležitých dat pro útočníky co nejvíce ztížit, nebo ji dokonce vyloučit – a přitom jejich zahrnutí do firemní infrastruktury nemusí být složité ani cenově náročné.

Pozor! Slovo „oběd“ jsme v úvodu nezmínili náhodou. Opravdu vás chceme pozvat na oběd! Ale protože bychom se k jednomu fyzickému stolu všichni nevešli, rozhodli jsme se to udělat takto:

Každý, kdo se zúčastní živého vysílání webcastu na našem webu od začátku až do konce, získá od nás jako dárek voucher dovážkové služby „Foodora“ v hodnotě 250 Kč, za který si může oběd objednat sám, dle chuti.

Agenda

Datová bezpečnost – metody, jak chránit data (šifrování, autentizace/autorizace, hesla/bezheslové metody, přístupová práva, vícefaktorová řešení, výhody/nevýhody…)

– metody, jak chránit data (šifrování, autentizace/autorizace, hesla/bezheslové metody, přístupová práva, vícefaktorová řešení, výhody/nevýhody…) Datová suverenita – kdo je skutečným vlastníkem dat, jak je lze chránit, šifrování/správa klíčů

– kdo je skutečným vlastníkem dat, jak je lze chránit, šifrování/správa klíčů Bezpečnost v cloudu - jaká je realita, jak se chránit při využití cloudových služeb, rizika práce s daty v cloudu, bezpečné propojení cloudu a interních IS

- jaká je realita, jak se chránit při využití cloudových služeb, rizika práce s daty v cloudu, bezpečné propojení cloudu a interních IS Kvantový computing – co obnáší oproti současnému pojetí computingu, jak daleko je reálné využití síly kvantových výpočtů, proč se zabývat riziky vyplývajícími z kvantového computingu už dnes a jaké jsou pro to možnosti, přicházející standardy šifrování odolného vůči kvantovým výpočtům…

– co obnáší oproti současnému pojetí computingu, jak daleko je reálné využití síly kvantových výpočtů, proč se zabývat riziky vyplývajícími z kvantového computingu už dnes a jaké jsou pro to možnosti, přicházející standardy šifrování odolného vůči kvantovým výpočtům… Kvalifikované prostředky pro ověření platnosti dat – různé časové pečetě, podpisy apod. používané především ve státní správě (ale nejen tam).

– různé časové pečetě, podpisy apod. používané především ve státní správě (ale nejen tam). Implementace řešení pro ochranu dat – způsoby, výhody a nevýhody různých postupů

Webcastem vás budou provázet

Pavel Louda , šéfredaktor časopisu Security World

, šéfredaktor časopisu Security World Roman Vrba , generální ředitel Státní pokladny – Centra sdílených služeb, s. p., poskytovatele služeb datových center a kybernetické bezpečnosti pro státní správu

, generální ředitel Státní pokladny – Centra sdílených služeb, s. p., poskytovatele služeb datových center a kybernetické bezpečnosti pro státní správu Petr Kunstát , expert na IT bezpečnost ze společnosti Thales

moderovat bude Radan Dolejš, šéfredaktor Computerworldu a CIO

Online živé vysílání proběhne ve čtvrtek 7. 12. od 10:00. Postačí jen stručná registrace na této stránce. Po vyplnění formuláře obdržíte e-mailem bližší instrukce.

Pokud při registraci uvedete i své telefonní číslo, přijde vám včas upozornění v podobě SMS.

