Hry na mobilu hraje každý třetí Čech, o VR nemá zájem skoro nikdo

Více než třetina českých internetových uživatelů hraje hry na mobilu, a to alespoň několikrát týdně. Ze skupiny nejmladších respondentů je to dokonce téměř polovina. Na počítači se této činnosti věnuje o něco více než čtvrtina lidí. Nejhranějšími jsou logické hry, na dalších místech jsou potom strategické a vzdělávací.

Data vycházejí z aktuální volně prodejné studie Nielsen Admosphere Video na internetu 2022, která už dnes zachycuje více než desetiletý trend vývoje (nejen) sledování online videoobsahu v Česku.

K hraní videoher už v dnešní době postačí i přístroje mnohem menší než stolní počítač a dle výsledků výzkumu je jasné, že právě tam se hrám opravdu daří. Například 35 % internetových uživatelů starších 15 let si alespoň několikrát týdně zapne hru na mobilu. V největší míře využívají mobil pro tento účel nejmladší respondenti (15–24 let; 49 %), což je celkem očekávatelný výsledek, ale starší respondenti (alespoň ti do 45 let věku) jim v tom „šlapou na paty“: 25–34letých, kteří hrají na mobilu, je ve vzorku 41 %, a 35–44letých pak 45 %. O něco více než čtvrtina vzorku se dále věnuje hraní (ve frekvenci alespoň několikrát týdně) na počítači.

A právě zde už nejmladší skupina vyčnívá výrazněji: z 15–24letých se hraní na počítači v dané frekvenci věnuje skoro polovina. Tablet využívá minimálně několikrát týdně k hraní her zhruba stejné procento uživatelů jako herní konzole – v obou případech je to 7 %.

Jednoznačně nejpopulárnějším typem her (bez ohledu na hrací platformu) jsou logické hry, které si alespoň jednou týdně zapíná 44 % hráčů (tedy těch, kteří hrají hry alespoň někdy). Strategické hry jsou na druhém místě, střílečky potom na třetím. Pětici, resp. šestici, uzavírají hry akční a následně hry vzdělávací a simulátory – dvě poslední se přitom dělí o páté místo.

Virtuální realita, která v oblasti gamingu v posledních letech rychle roste, je v Česku spíše příležitostnou zábavou: 22 % hráčů tvrdí, že v ní hraje hry alespoň někdy, avšak při rozpadu tohoto čísla zjistíme, že opravdu pravidelně (jednou nebo vícekrát za týden) ji využívá 7 % a zbylých 15 % méně často.

Prakticky u všech typů her s rostoucím věkem klesá podíl dotázaných, kteří je hrají alespoň někdy. Výjimkou jsou logické hry, u nichž naopak podíl hráčů s věkem spíše roste.

Největší s věkem související rozdíl pozorujeme u her RPG (her na hrdiny), akčních a MMO (masivně multiplayerových), které na celkovém vzorku hráčů „vypadly“ z TOP 5, ale u nejmladších hráčů ve věku 15–24 let jsou podstatně populárnější než v nejstarší věkové kategorii 55+, rozdíl tam činí více než 40 procentních bodů.