Vyzkoušeli jsme: Sluchátka Buxton BHP9800

Má-li člověk hluboko do kapsy a přesto by chtěl hodně muziky, musí se oprostit od produktů velkých a známých značek. Ale to neznamená, že by se nutně musel smířit s nízkou kvalitou.

Na trhu je totiž řada značek, které se snaží prorazit nižší cenou, ale přitom nabízejí konkurenceschopné produkty. Jednou z nich je Buxton, který se snaží prosadit se na trhu se sluchátky. A za velmi rozumné ceny nabízí velmi rozumné produkty.

Otestovali jsme sluchátka Buxton BHP9800, která v porovnání s nabízenou výbavou, jsou opravdu za pakatel – do 1500 korun.

Náhlavní sluchátka mají samozřejmě bezdrátovou konektivitu, ale určitě oceníte i přiložený klasický 3,5 mm jack kabel, se kterým sluchátka také spolehlivě fungují, včetně mikrofonu. Kromě audiokabelu ještě v balení naleznete dobíjecí USB-C kabel a obalový pytlíček na transport sluchátek. Při jejich přenosu určitě oceníte možnost složení sluchátek díky integrovaným kloubům.

Polstrování sluchátek je měkké a materiál příjemný, takže se s nimi dá vydržet na hlavě dlouho, klidně celou klasickou osmihodinovou šichtu a nebude vás bolet za krkem. Na svou velikost jsou překvapivě lehká a celkem pohodlná. Nepříliš očekáváným je u BHP9800 přítomnost hliníku v náhlavní části. O to víc je potěšující, žádný levný plast, který se velmi brzo rozlomí.

Ovládání hudby (i hovorů) se dá řešit tlačítky na sluchátkách.

Sluchátka mají ve výbavě také potlačení okolního ruchu (ANC), které funguje docela dobře, jen samozřejmě podstatně zkracuje výdrž baterie z 22 hodin (nejúspornější provoz) na pouhých 9 hodin (nejnáročnější provoz). Netlumí okolní ruch samozřejmě tak dobře jako špunty do uší, ale pro běžný provoz v rušném prostředí je ANC dostačující. Nabíjení pak (alespoň malinko lepším než 1A adaptérem) zabere něco kolem dvou hodin.

Reprodukce zvuku je bez výtek, obzvláště když se podíváme na cenovku. Nikdo asi nečeká audiofilní zážitek, ale málokdo bude zklamán. Čistý je i přenos zvuku zachyceného mikrofonem. Takže kromě poslechu hudby nebo hraní her můžete bez obav používat sluchátka i třeba pro odbavení internetové konference. Sám jsem je použil při moderování webcastu Computerworldu

Za mne jsou sluchátka Buxton BHP9800 zajímavým překvapením, které ještě více vynikne při pohledu na cenovku.