Western Digital představil HDD s nejvyšší kapacitou na světě

Autor: Western Digital

Nové externí přenosné disky se nyní chlubí nejvyšší úložnou kapacitou v 2,5″ formátu pevného disku na světě. Řada přenosných pevných disků WD My Passport, WD_BLACK P10 Game Drive a SanDisk Professional G-Drive ArmorATD budou nyní k dispozici v kapacitách 6 TB.





Nová, rekordní kapacita 6 TB je nyní k dispozici napříč předními značkami společnosti Western Digital. Disk My Passport Ultra je přenosné úložné řešení, které je vybaveno technologií USB-C a kovovým designem. Je připraven k použití ihned po vybalení z krabice a vyznačuje se, tenkým provedením, které se snadno přenáší. Jeho ochrana heslem s 256bitovým hardwarovým šifrováním AES pomáhá udržet cenný obsah v bezpečí. Pevné disky My Passport jsou k dispozici v různých barvách.

WD My Passport Ultra a 6TB WD My Passport Ultra pro Mac se prodávají za doporučenou maloobchodní cenu 5 509 Kč respektive 5 634 Kč. 6TB WD My Passport a WD My Passport for Mac se prodávají za doporučenou maloobchodní cenu 5 056 Kč respektive 5 157 Kč. 6TB WD My Passport, Works with USB-C se prodává za doporučenou maloobchodní cenu 5 056 Kč. Všechny produkty jsou již nyní k dostání u vybraných prodejců Western Digital, v e-shopech a v obchodě Western Digital Store.