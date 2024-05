AI PC už zastarala: Prokletí časných osvojitelů se opět připomnělo

„Rok AI PC“ začal zvláštně.





Všechny „AI PC“, které výrobci prodávali v první polovině roku, jsou již fakticky zastaralé. Nebude na nich možné spustit Windows Recall, Windows Copilot Runtime ani další AI funkce, které Microsoft nedávno předvedl u počítačů s označením „Copilot+“.

Chcete Copilot+ PC? Určitě!

Výhledově ano

To bude zase blbost

Certifikace Copilot+ nám tak dala cennou lekci: Nikdy nekupujte hardware na základě příslibu toho, co by mohl umět v budoucnu. Kupujte pouze na základě toho, co umí dnes. Není to poprvé, co jsme se setkali s tím, že hardware, který sliboval skvělou budoucnost, se nakonec neosvědčil a bylo třeba nové generace, než se mu to skutečně podařilo. Stalo se to už mnohokrát.

Proč jsou první „AI notebooky“ už zastaralé

Intel, Microsoft a výrobci počítačů propagují „AI notebooky“ od začátku roku 2024. Hodně mluví o tom, že Intel Meteor Lake „Core Ultra“ má vestavěnou neuronovou procesorovou jednotku (NPU), která dokáže urychlit úlohy AI. Nepochybně ji má a jistě není úplně bezcenná. Můžete použít například Windows Studio Effects pro efekty webkamery „poháněné AI“ a můžete si pořídit řadu dalších nástrojů třetích stran, většinou s otevřeným zdrojovým kódem, které NPU využívají.

To vše je sice pravda, ale ve skutečnosti je to jen začátek. Anebo taky ne.

Pokud jste si mysleli, že tyto AI notebooky jsou díky svým NPU „odolné vůči budoucnosti“, čekalo vás kruté probuzení, když je Microsoft nedávno označil za „příliš pomalé“ pro nové AI funkce. Intelovské NPU disponují 10 TOPS (bilion operací za sekundu), zatímco NPU od AMD se chlubí až 16 TOPS. Ani jeden typ ale není dostatečně rychlý na to, aby splnil základní standard Copilot+ PC, který je alespoň 40 TOPS.

Abychom byli spravedliví, nikdo neslíbil, že tyto AI PC první generace budou schopny provozovat budoucí AI funkce Windows. Mám však pocit, že mnoho lidí z počítačového průmyslu chtělo, abychom tomu věřili. Nebo jsme tomu možná jen chtěli věřit. Nedoporučoval jsem sice, abyste si hned zkraje roku 2024 kupovali AI PC, přesto i mě překvapuje, že zůstaly pozadu tak rychle.

Opět z toho plyne ponaučení: Neměli byste kupovat hardware na základě jeho potenciální budoucnosti. Počkejte, až tato budoucnost přijde, a pak si můžete koupit správný hardware, který ji využije.

Grafické procesory Nvidia GeForce řady RTX 20 taky zastaraly rychle

Když společnost Nvidia v roce 2018 oznámila své grafické procesory GeForce RTX řady 20, přinesla transformační technologii. Byly to první grafické karty, které dokázaly ve hrách poskytovat ray tracing v reálném čase – něco, co bylo dlouho považováno za svatý grál herní grafiky.

Obsahovaly také první generaci technologie Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS), která dokázala spouštět hry v nižším rozlišení a následně je přeškálovat na vyšší rozlišení, čímž dosáhla podobné grafické kvality s mnohem vyšším výkonem.

To vše znělo skvěle. A upřímně řečeno, dnes to skvělé je! Pokud patříte mezi hráče, a ještě jste se s ray tracingem nesetkali v sérii Metro nebo Cyberpunk 2077, měli byste ho opravdu vyzkoušet – je totiž úžasný. Technologie DLSS od Nvidie je dnes už na úrovni DLSS 3 a funguje velmi dobře. Spousta her ji podporuje.

Ale v prvních letech po slavném uvedení to tak skvělé nebylo. Hráči, kteří si koupili tyto GPU první generace řady RTX 20 na základě příslibu revolučních změn, si museli chvíli počkat. Systém Windows v době jejich vydání ještě nepodporoval ray tracing a vývojáři implementovali jeho podporu do svých her pomalu.

V době, kdy se tyto technologie začaly smysluplně rozšiřovat, už Nvidia uváděla na trh grafické procesory GeForce RTX řady 30. Ty z řady 20 sice nezastaraly okamžitě, ale pokud jste chtěli hry s podporou zmíněných technologií, mohli jste první generaci v klidu vynechat a přejít rovnou na rychlejší hardware řady 30, který nabízel ještě lepší zážitek.

Prokletí časných osvojitelů se opakuje

Není to poprvé, co „budoucnostní“ hardware zrovna nezazářil. Říkejme tomu prokletí časného osvojitele.

Nevěříte mi? Podívejme se na několik dalších věcí, které se tak úplně nepovedly:

DirectX 12

DirectX 12 byl uveden na trh v roce 2015 a společnost AMD hovořila o tom, jak budou její grafické procesory řady R7 a R9 300 kompatibilní, ale mnoho her zůstalo na dlouhá léta zaseknutých u DirectX 11. V roce 2015 se objevily i nové hry, které se dočkaly vylepšení. Nemělo smysl kupovat grafické procesory AMD, abyste „zajistili budoucnost“ svého herního počítače. Bylo mnohem lepší počkat, až se ve hrách rozšíří podpora DirectX 12, a koupit si aktuální grafickou kartu až tehdy.

3D monitory

Pamatujete si na 3D monitory? Před několika lety je všichni prosazovali. Doufám, že jste si je nekoupili na základě příslibu exploze 3D obsahu, protože se neujaly a média a software pro ně nikdy pořádně nedorazily.

Windows Mixed Reality

A co Windows Mixed Reality a plán Microsoftu spouštět „univerzální“ aplikace Windows na VR headsetech? Ani to se nepodařilo. Ve skutečnosti Microsoft nedávno odstranil Windows Mixed Reality z Windows a tento týden začal mluvit o tom, že spolupracuje se společností Meta na „Windows Volumetric Apps“ pro headsety Meta Quest.

Na takové věci budete chtít právě headsety Meta Quest – ne zastaralou Windows Mixed Reality – ale dokud se software skutečně neobjeví, zatím bych s koupí počkal.

Předčasné přijetí na vlastní nebezpečí

Už se to stalo, stane se to znovu. Ne všechno se podaří – a i když se nějaká technologie prosadí, produkt první generace nemusí být dostatečně výkonný, aby se ujal (což nyní vidíme u první generace notebooků s AI a Microsoft Copilot+).

Pokud vám jde o špičkové technologie, chápu to. Mně taky! Potřebuji si s nimi hrát, abych se mohl podělit o své praktické zkušenosti se čtenáři, ale musíte vědět, do čeho jdete. Pokud vás zajímá jen to nejlepší a nejspolehlivější, vykašlete se na včasnost a nechte ostatní, ať se spálí, zatímco výrobci budou své produkty ladit.

Upgradovat bude mít smysl, až se rozšíří podpora nového hardwaru, často se to navíc podaří za méně peněz.