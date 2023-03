Americká vláda nastavila podmínky pro pobídky cílící na výrobce polovodičů

Administrativa amerického prezidenta Bidena ustavila podmínky pro výrobce polovodičů, kteří chtějí využít pobídek nabízených zákony CHIPS a Science Act. Jejich smyslem je oživení domácího polovodičového průmyslu a navrácení dodavatelských řetězců zpět do USA, uvedlo Ministerstvo obchodu v tiskové zprávě.





Používáte k placení nositelnou elektroniku jako třeba hodinky? Ano, prioritně Ano, jako doplněk k dalším metodám Ne, má banka to nepodporuje Ne, mám z toho obavy Ne, nositelnou elektroniku nepoužívám Zobraz výsledek

Ministerstvo obchodu spravuje program CHIPS v hodnotě 50 miliard dolarů, včetně 39 miliard určených na pobídky k rozšíření nebo výstavbě výrobních zařízení. Tyto pobídky mají „obnovit vedoucí postavení USA ve výrobě polovodičů, podpořit dobře placená pracovní místa v celém dodavatelském řetězci polovodičů a podpořit ekonomickou a národní bezpečnost USA“.

První možnost financování v rámci programu CHIPS je určena pro „žádosti o projekty na výstavbu, rozšíření nebo modernizaci komerčních zařízení na výrobu špičkových polovodičů, polovodičů současné generace a vyspělých polovodičů. Od procesu ražby destiček až po jejich balení“.

Některé z podmínek pobídek ukázaly na sociální a ekonomické priority administrativy, mimo jiné na rozmanitost pracovní síly. Žadatelé, kteří usilují o přímé financování ve výši přesahující 150 milionů dolarů, musí předložit plány, „jak zajistit pracovníkům ve svých zařízeních i na stavbách přístup k cenově dostupné, přístupné, spolehlivé a kvalitní péči o děti. Kromě toho se žadatelům důrazně doporučuje, aby u stavebních projektů využívali projektové pracovní dohody,“ uvedlo ministerstvo.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Americká ministryně obchodu Gina Raimondová loni označila nedostatek polovodičů zapříčiněný pandemií za otázku „národní bezpečnosti“, protože vyjevil závislost americké výroby na dovozu čipů ze zahraničí. Polovodiče přitom hrají významnou roli ve vojenských aplikacích a jsou kritickými součástmi nástrojů kybernetické bezpečnosti.

Podle zprávy Asociace polovodičového průmyslu se podíl USA na celosvětové výrobní kapacitě polovodičů snížil z 37 % v roce 1990 na 12 % v roce 2022, „především proto, že vlády jiných zemí ambiciózně investovaly do pobídek pro výrobu čipů a vláda USA nikoliv“. V reakci na to Bidenova administrativa přiměla Kongres, aby dal dohromady několik samostatných návrhů zákonů a přijal zákon CHIPS, který americký prezident podepsal v srpnu loňského roku. To vedlo k tomu, že několik gigantů vyrábějících čipy včetně společností TSMC, Samsung a Intel oznámilo investice.

„Polovodičové čipy jsou základním stavebním kamenem moderní ekonomiky – pohánějí naše chytré telefony i automobily. A po dlouhá léta byla jejich výroba přesouvána do zámoří. V zájmu amerických pracovních míst a naší ekonomiky je musíme vyrábět doma. Zákon CHIPS tohle napraví,“ napsal loni na Twitteru Biden. V pozdějším tweetu přislíbil, že „Amerika se stane lídrem ve výrobě mikročipů.“