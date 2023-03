Investice do IT mohou působit proti zvyšování cen

Průzkum společnosti Grit mezi 150 organizacemi, převážně z oblasti průmyslu a obchodu, ukázal, že na firmy doléhají důsledky pandemie, nedostatku surovin, drahých energií a vysoké inflace. Zvyšování vstupních nákladů vedlo ke zdražení, které ale nemůže pokračovat donekonečna, protože by firmy přišly o zákazníky.





Sedm z deseti firem uvedlo, že sníží provozní náklady. Budou tedy nakupovat výhodnější výrobní materiál, šetřit energiemi (např. méně topit a klimatizovat) nebo přehodnotí využívání externích služeb a programů. Vzhledem k rozvoji home office během pandemie se některé firmy vzdávají kanceláří.

Společnosti s obratem do 200 milionů budou šetřit také na marketingu (asi pětina) a snižovat skladové zásoby (asi třetina). Náklady na zaměstnance ale plánuje snižovat pouze 12 % ze všech dotázaných.

„Razantní škrty ale nic nevyřeší – naopak mohou firmu ještě více oslabit v dalším vývoji. Dobře naopak fungují investice do technologií a automatizace,“ říká Lubomír Veselý, ředitel Gritu.

Přes 59 % firem se podle průzkumu chystá investovat do technologií, nejčastěji právě do softwaru pro automatizaci administrativních procesů. Z dotázaných výrobních firem se 57 % letos chystá investovat do pořízení nebo vylepšení výrobních strojů.

Vyšší efektivita práce následně pomáhá snižovat provozní náklady, což je, jak bylo uvedené, klíčové pro více než dvě třetiny podniků.