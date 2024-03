Americké ministerstvo spravedlnosti žaluje Applu kvůli „iPhone monopolu“

Americké ministerstvo spravedlnosti, ke kterému se připojilo šestnáct státních a okresních generálních prokurátorů, podalo občanskoprávní antimonopolní žalobu na společnost Apple. Viní ji z monopolizace nebo pokus o monopolizaci trhů s chytrými telefony v rozporu s tzv. Shermanovým zákonem.





Vláda tvrdí, že Apple využil smluvní a technologické restrikce, aby vývojářům ztížil konkurovat jeho produktům a službám a zároveň uživatelům iPhonů ztížil přechod na systém Android.

„Apple podrývá aplikace, produkty a služby, které by jinak snížily závislost uživatelů na iPhonu, podpořily interoperabilitu a snížily náklady spotřebitelů i vývojářů. Apple využívá své monopolní postavení mimo jiné k tomu, aby od spotřebitelů, vývojářů, tvůrců obsahu, umělců, vydavatelů, malých podniků i obchodníků získal víc peněz,“ uvádí ministerstvo spravedlnosti Spojených států.

V žalobě rovněž stojí, že pokud protisoutěžní chování Applu nebude zastaveno, firma svůj monopol na iPhony upevní a rozšíří na další trhy i součásti ekonomiky.

Je třeba poznamenat, že žaloba netvrdí, že by si Apple udržoval většinový podíl na trhu s chytrými telefony, a netýká se ani toho, zda si spotřebitelé mohou či nemohou vybrat jiný chytrý telefon než iPhone. Spíš obviňuje Apple, že využívá své tržní síly k tomu, aby zvýhodnil vlastní aplikace, služby a produkty oproti ostatním.

Například tím, že nutí výrobce chytrých hodinek používat API, které omezuje jejich přístup a možnosti ve srovnání s tím, co může dělat Apple se svými vlastními hodinkami Apple Watch, nebo tím, že znemožňuje, aby trackery, jako je Tile, fungovaly na různých zařízeních stejně dobře jako AirTags od Applu.

Ministerstvo spravedlnosti rozděluje svou stížnost do pěti hlavních kategorií:

Blokování inovativních superaplikací: Apple narušil růst široce funkčních aplikací, které by spotřebitelům usnadnily přechod mezi konkurenčními platformami chytrých telefonů.

Potlačování mobilních cloudových streamovacích služeb: Apple blokoval vývoj aplikací a služeb pro cloudové streamování, které by spotřebitelům umožnily hrát videohry a využívat další cloudové aplikace, aniž by museli platit za drahý hardware chytrého telefonu.

Vyloučení multiplatformních aplikací pro zasílání zpráv: Apple zhoršil kvalitu zasílání zpráv napříč platformami, snížil inovativnost a bezpečnost messagingu, takže jeho zákazníci si musí kvůli platformě iMessage kupovat iPhony.

Snížení funkčnosti chytrých hodinek jiných výrobců než Apple: Apple omezil funkčnost chytrých hodinek třetích stran, takže uživatelé, kteří si zakoupí hodinky Apple Watch, budou muset vynaložit značné náklady, pokud si nebudou nadále kupovat telefony iPhone.

Omezení digitálních peněženek třetích stran: Apple brání aplikacím třetích stran nabízet funkci tap-to-pay, čímž brání vytváření digitálních peněženek třetích stran, které by fungovaly napříč platformami.

Ačkoli už tak jde o zásadní témata, stížnost uvádí, že protisoutěžní jednání Applu sahá dál a týká se i „webových prohlížečů, videokomunikace, předplatného zpráv, zábavy, automobilových služeb, reklamy, lokalizačních služeb a dalších“.

Takto Apple na žalobu reagoval:

„V Applu každý den inovujeme, abychom vytvářeli technologie, které si lidé oblíbí – navrhujeme produkty, které spolu bez problémů spolupracují, chrání soukromí a bezpečnost a vytvářejí pro naše uživatele kouzelné zážitky. Tato žaloba ohrožuje to, kým jsme, a zásady, které odlišují produkty Apple na silně konkurenčních trzích.

Pokud by byla úspěšná, bránila by nám ve vytváření technologií, které lidé od společnosti Apple očekávají – v nichž se prolíná hardware, software i služby. Zároveň by to byl nebezpečný precedens, který by vládě umožnil, aby do navrhování technologií pro lidi zasahovala tvrdou rukou. Jsme přesvědčeni, že tato žaloba je věcně i právně nesprávná, a budeme se proti ní důrazně bránit.“

Ministerstvo spravedlnosti začalo prošetřovat Apple v roce 2019 a vytvořilo případ, který je mnohem širší než u většiny ostatních regulačních orgánů. Například Evropská unie se zaměřila pouze na obchod App Store a funkci tap-to-pay. V minulosti se Apple úspěšně ubránil proti jiným antimonopolním žalobám, naposledy proti společnosti Epic Games, ale v tomto případě jde o daleko rozsáhlejší kauzu.

Ať už ale bude výsledek jakýkoli, je nepravděpodobné, že by měl na uživatele v dohledné době podstatný vliv. Řešení podobných případů může trvat roky a případná vynucená náprava má pak často ještě vzdálenější lhůty, aby měla společnost čas vyhovět. Přinejmenším v příštích několika letech tak bude mít tato záležitost na uživatele Applu nejpravděpodobnější dopad v případě, že Apple sám preventivně provede drobné změny ve svých produktech.