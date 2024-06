Apple má svou AI, ale jen v angličtině a až na podzim

Apple Intelligence je osobní systém umělé inteligence pro zařízení iPhone, iPad a Mac, který má podle firmy propojovat sílu generativních AI modelů s osobním kontextem.





Systém Apple Intelligence bude plně integrován do iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia a využívá potenciál čipů Apple, díky čemuž by měl chápat a vytvářet jazyk a obrázky, provádět akce napříč různými aplikacemi a řídit se osobním kontextem uživatele.

Setkali jste se někdy s phishingovým útokem zneužívajícím značku Apple? Ano, poměrně často

Ano, už jsem se s tím setkal

Ne, spíše byly na jiné značky

Nevím, jestli to byl phishing

„Neskutečně nás těší, že můžeme odhalit novou kapitolu inovací Apple. Apple Intelligence představuje naprostý převrat v tom, co můžou uživatelé s našimi produkty dělat – a co můžou naopak naše produkty udělat pro uživatele,“ uvedl na výroční konferenci Worldwide Developer Conference generální ředitel Applu Tim Cook.

Nové možnosti porozumění a vytváření jazyka

Apple Intelligence přináší uživatelům nové způsoby, jak mohou vylepšit svůj psaný text a zefektivnit komunikaci. Díky novým Writing Tools, které jsou k dispozici napříč všemi systémy iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia, mohou uživatelé přepisovat, kontrolovat a sumarizovat text všude, kde se dá něco napsat, včetně aplikací Mail, Poznámky, Pages a aplikací třetích stran.

Funkce Rewrite, se kterou Apple Intelligence přichází, dává uživatelům možnost volit mezi různými verzemi toho, co právě napsali, a měnit ladění textu podle cílové skupiny a úkolu. Funkce Proofread kontroluje gramatiku, volbu slov a skladbu vět a doporučuje úpravy doplněné o krátká vysvětlení.

Nová sekce Priority Messages v horní části doručených zpráv obsahuje nejurgentnější zprávy, jako pozvánky na večeři nebo palubní vstupenky. Místo prvních pár řádků mají uživatelé v rámci celé aplikace k dispozici shrnutí, takže nemusí jednotlivé e-maily otevírat. U dlouhých vláken si mohou přečíst nejdůležitější body pouhým klepnutím. Funkce Smart Reply poskytuje doporučení pro rychlé odpovědi a dokáže v e-mailu rozpoznat otázky, aby uživatelům nic neuniklo.

Prioritní oznámení se zobrazují na vrchu sady a zahrnují jen to nejdůležitější. Shrnutí pak uživatelům pomáhají projít větší množství oznámení a zobrazují klíčové podrobnosti přímo na zamknuté obrazovce, například když ve skupinovém chatu přistane velké množství zpráv.

V aplikacích Poznámky a Telefon si uživatelé budou moci nechat nahrát, přepsat a shrnout zvukové nahrávky. Všichni účastníci obdrží o nahrávání hovoru automatické upozornění v moment, kdy se spustí. Po skončení telefonátu pak Apple Intelligence vygeneruje shrnutí klíčových informací, které během hovoru zazněly.

Více kontroly nad fotografiemi

Vyhledávání fotek a videí je díky Apple Intelligence rychlejší. Konkrétní fotky je možné vyhledávat na základě přirozeného jazyka, například „Petra na skateboardu v batikovaném tričku“ nebo „Žaneta se samolepkami na obličeji“.

Vylepšení se dočkalo i vyhledávání ve videích. Uživatelé mají totiž nově možnost přesunout se do specifického bodu na časové ose. Novinkou je také nástroj Clean Up, který dokáže identifikovat a odstranit objekty v pozadí fotografie, aniž by jakkoli narušil to hlavní na snímku.

Ve Vzpomínkách mohou uživatelé vytvořit příběh podle zadaného popisu. Vzhledem k tomu, že Apple Intelligence dokáže porozumět jazyku a obrázkům, vybere z knihovny ty nejlepší fotografie a videa, vytvoří příběh s kapitolami na základě témat z fotografií, a nakonec je seřadí do filmové sekvence s vlastním příběhem. Apple Music pak uživatelům doporučí písničky.

Stejně jako u všech funkcí Apple Intelligence se všechny fotografie a videa ukládají přímo v zařízení a nikdo, včetně Applu, k nim nemá přístup.

Siri vstupuje do nové éry

Došlo také na hlubší integraci Siri do systému, podle Applu má zjednodušovat a zrychlovat každodenní úkony. Siri tak prý zvládne udržet krok, i když se uživatel nevyjadřuje jasně, a vnímá souvislosti mezi jednotlivými požadavky. Uživatelé také mohou střídat hlasový a textový vstup podle toho, co jim zrovna vyhovuje.

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

Siri nyní zvládne poskytovat podporu uživatelům kdekoliv na světě a dokáže zodpovídat tisíce otázek o tom, jak pracovat s iPhonem, iPadem a Macem. Ať jde o nastavení odeslání e-mailu v aplikaci Mail nebo přepnutí ze světlého do tmavého režimu, uživatelé mají vše po ruce.

Siri nově rozumí obsahu na uživatelově zařízení a dokáže s ním interagovat. Pokud uživatel například obdrží od kamaráda do aplikace Zprávy textovku s jeho novou adresou, může jednoduše říct „přidej adresu k jeho kontaktu“.

Siri zvládne napříč aplikacemi Applu a v aplikacích třetích stran stovky nových úkonů. Uživatel může například říct „Otevři mi článek o cikádách z mého seznamu četby“ nebo „Pošli Markovi fotky ze sobotní grilovačky“ a Siri to zařídí.

Může na příklad říct: „Pusť mi podcast, který mi doporučoval Pepa,“ a Siri epizodu najde a přehraje, aniž by uživatel musel upřesňovat, zda to bylo ve zprávě, nebo v e-mailu. Další možnost je zeptat se: „Kdy má přistát mámino letadlo?“ Siri odpověď vyhledá a porovná ji s informacemi o letech v reálném čase. Pak času příletu sdělí uživateli.

Nový standard soukromí v AI

Apple také tvrdí, že ačkoliv bude AI zcela integrovaná do kompletního systému, pamatuje na ochranu soukromí. Všechno zpracování má probíhat přímo v zařízení. Výhradně v zařízení běží navíc také mnoho modelů, které Apple Intelligence využívá. Pro zpracovávání komplexnějších úkolů, které vyžadují větší výkon, je k dispozici služba Private Cloud Compute. Ta rozšiřuje ochranu soukromí Apple zařízení do cloudu.

Díky Private Cloud Compute získává Apple Intelligence schopnost automatického přepínání a škálování výpočetní kapacity. Kromě toho může využít větší serverové modely pro zpracování komplexnějších úkolů.

Integrace ChatGPT napříč platformami Applu

Apple také přichází s očekávanou integrací ChatGPT do systémů iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia.

Siri se může v případě nutnosti připojit k vědomostem ChatGPT. Před připojením a předáním jakýchkoliv dat na ChatGPT se Siri nejprve uživatelů zeptá, a poté přímo sdělí výsledky.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

ChatGPT bude dále k dispozici v sadě nástrojů Apple Writing Tools napříč celým systémem. Díky funkci Compose se uživatelé mohou připojit také k obrazovým službám ChatGPT pro vytváření obrázků v široké škále stylů pro doplnění toho, o čem píšou.

Díky vestavěným nástrojům pro ochranu soukromí při využívání ChatGPT jsou uživatelské IP adresy skryté a OpenAI neuchovává data uživatelů.

ChatGPT s modelem GPT-4o přijde do iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia ještě letos.

Apple Intelligence bude dostupná bezplatně všem uživatelům a k dispozici bude v beta verzi letos na podzim v americké angličtině. Některé funkce, softwarové platformy a další jazyky budou přidány v průběhu příštího roku. Apple Intelligence bude k dispozici na iPhony 15 Pro, iPhony 15 Pro Max a iPady a Macy s čipem M1 a novějšími v kombinaci se Siri a po nastavení jazyku zařízení na americkou angličtinu.