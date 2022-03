Jedním z trendů loňského roku byl přesun firem do cloudu (podle dat Eurostatu se loni zdvojnásobil počet podniků, které využívaly cloudové služby) a pokračoval trend ke stále větší automatizaci interní i externí komunikace.

Richard Baar, CEO a spoluzakladatel společnosti Daktela

„Jestliže to podnikání dané firmy umožňovalo, tak během pandemie zůstávali zaměstnanci doma, a právě cloud tento způsob práce velmi usnadňuje. Máte kdykoliv a odkudkoliv k dispozici všechny potřebné dokumenty i aplikace,“ říká Richard Baar ze společnosti Daktela a dodává: „Obdobně to fungovalo i u řady kontaktních center. Dnes ani netušíte, zda operátoři daného e-shopu sedí v kanceláři, nebo doma. To umožňují specializované komunikační platformy, jakou je například Daktela.“

V komunikaci je obecně důležité mít přehled. „A moderní komunikační software vám umožní mít prakticky v jednom jediném okně záznam o všech hovorech, zaslaných emailech i další komunikaci (např. přes Facebook) daného konkrétního zákazníka, takže se dá říci, že ještě, než operátor v kontaktním centru zvedne telefon, ví, co budete chtít pravděpodobně řešit. To výrazně urychluje komunikaci a zkvalitňuje to tak zákaznickou péči,“ doplňuje Richard Baar.

Dnes jsou do procesu komunikace zapojeny i nejnovější nástroje umělé inteligence. „My v Daktele chceme, aby i ty nejmodernější chatboty a voiceboty byly dostupné také pro menší společnosti a kontaktní centra. Prakticky každá firma si dnes může dovolit využívat v komunikaci nějakou verzi umělé inteligence,“ upozorňuje Richard Baar z Daktely.

Existují sice již i chatboty, které rozumí lidské řeči, ty jsou ale zatím relativně finančně náročné. U některých botů často na první poslech vůbec není poznat, že jde vlastně o robota, samozřejmě při delším rozhovoru pochopíte, že nejde o „živého“ operátora. I když uvidíme, za pár let bude převaha „strojů“ i v call centrech jasnější, navíc vám odpoví zvesela i mimo pracovní dobu.

V současné době má česká technologická společnost Daktela pobočky v České republice, na Slovensku, v Polsku, ve Spojeném království, v Dubaji, na Filipínách a v Maďarsku, svůj systém je schopna dodávat globálně.

Nabízí zákazníkům komplexní telekomunikační služby, kde základem je vlastní komunikační software Daktela, k němuž dodává i hlasové a SMS služby v rámci celé Evropy a mnoha dalších států. V současnosti se blíží k hranici 1000 spokojených firemních zákazníků všech velikostí.

