Z Ruska se stahují už i giganti AMD, Intel, Nvidia či Microsoft

Mezi společnosti, které v reakci na invazi na Ukrajinu pozastavují prodej svých produktů v Rusku a Bělorusku, se v závěru minulého týdne zařadili další technologičtí velikáni.

AMD, Intel, Nvidia či Microsoft, který uvedl, že v zemích nebude prodávat své „nové“ produkty. „Invazi odsuzujeme a myslíme na všechny, které tahle válka zasáhla,“ uvádí v oficiálním prohlášení Intel, který na pomoc Ukrajině vypsal také celosvětovou finanční sbírku mezi svými zaměstnanci. „Stojíme za Ukrajinci a spolu s ostatními apelujeme na okamžité ukončení války a návrat k míru.“

Pokud jde o Microsoft, za ten prezident Brad Smith sdělil následující: „Své kroky úzce koordinujeme s vládami Spojených států, Evropské unie a Velké Británie a v souladu s nastavenými sankcemi v Rusku omezujeme značnou část svého byznysu.“

Ze Smithova prohlášení nicméně není zcela jasné, zda firma ponechá v běhu stávající služby fungující na bázi předplatného. V každém případě, Microsoft se zavázal k pokračující ochraně ukrajinských systémů před ruskými kyberútoky.

Sankcí uvalených na Rusko přibývá a ze země se stahuje stále více firem. Ty technologické však dosud reagovaly spíš vágně. Pravdou však také je, že například trh s mikroprocesory není v Rusku až tak významný – dle údajů World Semiconductor Trade Statistic do země proudí jen 0,1 % celosvětových prodejů čipů.

Ostatně, na to konto se vyjádřil i zástupce AMD: „Nemyslíme si, že by probíhající válečný konflikt jakkoliv ovlivnil naši schopnost nabízet naše produkty a služby nebo poskytovat podporu našim zákazníkům a partnerům.“

Mluvčí Nvidie pak byl z uvedených nejstručnější: „Do Ruska už nedodáváme.“

Podle některých představitelů Ruska bude prý možné, že by se západní software, pro nějž neexistuje funkční náhrada, mohl používat, aniž by měly tamější firmy příslušné licence.

Otázkou ovšem je, jak by to bylo v případě programů, které vyžadují on-line licenční oveření, jinak se nespustí. Spekuluje se navíc i o odpojení Ruska z globální internetové sítě, takže by v podstatě nebylo možné tyto licence ověřit, i kdyby je měli ruští uživatelé legálně.