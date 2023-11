Čtyři funkce čerstvé aktualizace Windows 11, které musíte vyzkoušet

Kdysi sednout so k počítači znamenalo zadat heslo a přihlásit se na celý den. Windows Hello toto změnil. A co kdybyste se na stejném principu přihlašovali taky do účtů na nejrůznějších webových stránkách? Zatím passkeys ještě nejsou rozšířené masově, ale krom Microsoftu je podporuje i Google nebo třeba Amazon. Nevýhoda?

Copilot

Copilot se tváří coby místo „kde začít“. Jde v podstatě o Bing AI Chat s bonusem: můžete mu zadávat příkazy k úpravě nastavení počítače, aniž byste přesně věděli, jak to udělat. Ale řekněme si to na rovinu: Přestože se jedná o stěžejní funkci Windows 11 2023 Update, není tou nejlepší. Rozhodně ji ale musíte vyzkoušet, abyste pochopili, co Copilot a umělá inteligence umí a co ne.

Ikonu Copilota najdete na hlavním panelu, hned napravo od vyhledávacího pole, nebo ji aktivujete zadáním kombinace kláves Win+C. Klikněte na ni a zprava se vysune postranní panel. Volby „Kreativní“, „Vyvážený“ a „Přesný“ ignorujte, protože nemají velký význam.

Místo toho mu začněte klást otázky. Nepřistupujte k němu jako k vyhledávači: hledáte názory a analýzy, ne odpovědi. A buďte kreativní. Můžete se zeptat: „Jak bohatá je Oprah?“, ale mnohem poučnější je zeptat se, jestli je vlivnější než Barack Obama nebo Tyler Perry. Byl Joe DiMaggio lepší hráč než Albert Pujols?

Zkuste to a uvidíte. Copilot je dost chytrý na to, abyste mu řekli: „Je mi 40 let a mám 85 000 dolarů v bance. Jak mohu maximalizovat svůj důchod?“, skutečně prohledá web, vloží tato čísla do důchodové kalkulačky a začne navrhovat strategie – to vše bez otevření webové stránky. Copilot nemá vždy objektivní pravdu, ale uvede své zdroje prostřednictvím poznámek pod čarou a odkazů.

Copilot také přijímá jako vstupní údaje fotografie nebo obrázky a odpovídá na otázky k nim. Copilot používá jako vyhledávač Bing, takže je stále aktuální. Můžete ho požádat i o kreslení obrázků. Jeho slabinou je pomalost – odpověď na dotazy může trvat několik sekund. Je nevýrazný, chybí mu osobitost, kromě několika emoji. Pokud se pokusíte zeptat na něco, co není bezpečné pro práci, utne vás a odmítne odpovědět – a to může být otravné. Konverzace trvá jen třicet odpovědí. A nemůžete si být ani stoprocentně jisti, že odpovědi jsou správné.

Můžete však Copilota taky požádat, aby upravil různé prvky vašeho počítače, například nastavil tmavý režim nebo pořídil snímek obrazovky. Nepříjemné je, že vám jednoduše neřekne, co můžete nebo nemůžete udělat, což z něj dělá cvičení ve frustraci. Přesto jde o AI nástroj, o kterém byste měli vědět.