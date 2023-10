Přijdou příští rok nové Windows?

Jestli jste v poslední době nekontrolovali stav trhu s běžnými uživatelskými počítači, možná to ani nedělejte – není to hezký pohled. A je to samozřejmě špatná zpráva pro společnosti, jako je Intel, jehož denním chlebem je prodej čipů, které téměř doslova řídí celý průmysl. Vyšší představitelé Intelu však na obzoru vyhlížejí naději v podobě „refreshe Windows“, který má přijít v roce 2024. A zdá se, že půjde o víc než o každoroční aktualizaci, na kterou jsme si zvykli… možná o mnohem víc.





Prohlášení pochází od finančního ředitele Intelu Davida Zinsnera, který minulý měsíc vystoupil před finančními analytiky Citigroup na konferenci Citi Global Technology Conference. Přepis byl zveřejněn na serveru Seeking Alpha, kde upoutal pozornost redaktorů magazínu PCGamer. Zde je příslušná část rozhovoru:

„Myslíme si, že rok 2024 bude pro naše klienty docela dobrý, zejména kvůli refreshi systému Windows. Máme za to, že aktuální instalace jsou poměrně zastaralé a tento refresh potřebují, přičemž příští rok by mohl být začátkem, uvážíme-li, že Windows by mohly být spouštěčem. Proto do příštího roku hledíme s optimismem.“

Toto je jediná část rozhovoru, ve které se Zinsner zmiňuje o systému Windows nebo konkrétně o společnosti Microsoft. Volba slov se však zdá dost sebevědomá. Běžná aktualizace funkcí operačního systému, jako je například ta poslední, obvykle nevyžaduje – ani nepodněcuje – k nákupu nových notebooků nebo stolních počítačů. Takový druh nátlaku zpravidla přichází se zcela novou verzí operačního systému.

O „Windows 12“ (název je předběžný a nepotvrzený) se spekulovalo už na jaře a v létě, přičemž různé zdroje uváděly vydání právě v příštím roce. To by se zdálo být v souladu s nadějemi Intelu na vyšší prodejnost čipů. Windows 12 se údajně zaměřují na modulárnější softwarový design, který obsahuje „osekané“ jádro s výkonnými komponentami, které lze do systému přidávat. Zaměření na integraci umělé inteligence, jak je vidět na nedávném debutu Copilota, se pak zdá být přirozeným doplňkem.

Dlouholetí uživatelé Windows vědí, že potenciální Windows 12, stejně jako předtím Windows 11, by znamenaly odklon od deklarovaného záměru Microsoftu udělat z Windows 10 „poslední verzi Windows“, do které by už navždy jen byly přidávány nové funkce. Vzhledem k tomu, že Windows 11 měly coby vlajková loď společnosti nastavenou možnou životnost na pouhé tři roky – a samy o sobě jsou sotva všeobecně chválenou aktualizací – zdá se, že jsme se opět vrátili na cestu pravidelných nárazových plných verzí.