Zapomeňte na hesla, Windows 11 představují přihlašování s passkeys…

Windows passkeys mohou být novým Windows Hello systému Windows 11. Zrovna jsem je začal testovat a chci víc. Mnohem víc.





Připomeňme, že Windows Hello debutoval v systému Windows 10 coby biometrický způsob ověřování. Od té doby můžete otevřít notebook, ukázat svůj obličej kameře a absolutně ignorovat jakýkoli požadavek na zadání hesla pro odemknutí počítače. Je to jednoduché, nesmírně pohodlné a do značné míry i spolehlivé.

Passkeys jsou nejnovější iterací a mají premiéru v aktualizaci Windows 11 22H2, která už je k dispozici. (Objeví se také v aktualizaci Windows 11 22H3 nebo Windows 11 2023, která bude uvedena na trh ve čtvrtém čtvrtletí). Namísto zadávání hesla na webové stránce využívají passkeys biometrickou identifikaci počítače. V podstatě se na webové stránky přihlašujete pomocí funkce Windows Hello.

Prozatím existuje poměrně málo webů, které passkeys skutečně používají: Best Buy, WhatsApp, GitHub a 1Password. A zajímavé je, že pro každou stránku si musíte vytvořit vlastní přístupový klíč.