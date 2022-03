Do svidanija, Kaspersky

Firmy mají s vládami zvláštní vztahy. Jen se v těchto dnech zkuste zeptat Číňanů. I když ale přicházejí o miliardy, firmy v zemích, jejichž vlády vstoupily do války, jsou v ještě svízelnější situaci. Jak můžou ruské společnosti podporovat ruskou invazi na Ukrajinu? Řeknete, že nemůžou. Tím však jen projevíte svou neznalost historie.

Kdykoliv jsou totiž proti sobě postaveny peníze a etika, peníze většinou vítězí. Jak známo i natolik výsostně americké společnosti jako General Motors, Ford, Coca-Cola nebo IBM za druhé světové války podporovaly nacistické Německo. Vážně.

Nemělo by tedy překvapit vidět Jevgenije Kasperského, zakladatele ruské bezpečnostní společnosti Kaspersky, kličkovat kolem invaze na Twitteru: „Vítáme zahájení vyjednávání za účelem vyřešení aktuální situace na Ukrajině a doufáme, že povedou k ukončení bojů a ke kompromisu.“ Jaká „aktuální situace“?

Je to invaze a při pohledu na bombardování civilních cílů Rusy nemá podpora současného ruského režimu jakékoliv morální ospravedlnění. A o jakém „kompromisu“ to vlastně mluví, když tu máme ruského prezidenta Putina, který chce vrátit historii a zahrnout Ukrajinu zpět do Sovětského svazu?

Jistě, postavit se Putinovi chce kuráž. Naposledy, vědom si neúspěchu svého plánu, pohrozil, že vyčistí Rusko od „zbabělců a zrádců“. A i když to je nepochybně důvod k tomu držet jazyk za zuby, objevili se tací, kterým ani tohle slova nezamezila v tom, aby projevili skutečný patriotismus – tak jako třeba editorka ruského Prvního kanálu Marina Ovsjannikovová, která narušila přímý přenos televizního vysílání s protestní cedulí. Přesto se řada ruských firem, včetně Kaspersky, snaží chod svého byznysu zachovat netknutý, jako by se nic nedělo. Pardon, ale děje se válka.

Německý Spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky (BSI) vydal varování před užívání Kaspersky antiviru a doporučil uživatelům „nahradit jej alternativními produkty“. Proč? Protože mu prostě nelze věřit. Nelze zkrátka věřit „bezpečnostnímu“ programu z řad nepřítele NATO.

Sám Jevgenij Kasperskij je absolventem kryptografie na Vysoké škole KGB a bývalým softwarovým inženýrem sovětské vojenské rozvědky. Jeho minulost není žádným tajemstvím. Až donedávna však západ mohl předstírat, že ruské elity jsou jako my. Tenhle přelud byl rozprášen spolu s předměstími Charkova a Kyjeva. I kdyby se Kasperskij, který invazi neschválil, prostě jen snažil zachránit firmu, platí jednoduché pravidlo, že antivirový program – jak upozorňuje BSI, musí „udržovat trvalé, šifrované a neověřitelné spojení se servery výrobce“ kvůli aktualizacím. Přesně tohle spojení je přitom dálnicí vedoucí přímo do vašich počítačů a serverů.

Slovy BSI: „Ruský IT výrobce může provádět útočné operace sám, být k nim donucen proti své vůli, nebo být zneužit ke špehování bez vlastního vědomí coby nástroj útoku proti vlastním zákazníkům.“ Takže i kdyby Kasperskij – osoba i firma – byli sebevíc bez viny, technologie se lze snadno zmocnit a zneužít ji. Kasperskij trvá na tom, že takový scénář je nesmyslný a že lidé mají produkty jeho firmy dál používat. Argumentuje, že neexistují „objektivní důkazy“ dokazující, že by s firmou bylo cokoliv špatně. Ať už je to ale jakkoliv, existuje spousta objektivních důkazů, že vláda, pod kterou Kaspersky funguje, páchá zlo.

A taky víme, že software Kaspersky v Berlíně, Londýně nebo New Yorku je jen milisekundy vzdálený od serverů v Rusku. Způsob, jak používat Kaspersky software zodpovědně, dnes zkrátka neexistuje. A nejde jen o Kaspersky, ale jakýkoliv ruský software, který můžete mít v počítači nainstalovaný. Pointa je v tom, že je načase dát sbohem firmám, které mohou být potenciálně nepřátelské.

Nejde přitom o Rusy. Nejde a ni o ruské firmy. Jde o Putinovu stále agresivnější vládu, která nad nimi stojí. Proto je tak nezbytné se od ruského kybernetické propojení odstřihnout.