GuideVision: na cestě stát se nejlepší v Evropě

Když se česká firma GuideVision před rokem stala součástí korporace Infosys, obchodu za skoro miliardu se moc pozornosti nevěnovalo. Dnes je jasné jedno: tohle spojení zafungovalo perfektně a otevřelo oběma stranám nové možnosti. O GuideVision tak uslyšíme čím dál víc, a to nejen v Česku.

Díky specializaci na cloudovou platformu ServiceNow se GuideVision dostala do mimořádné pozice. Momentálně nenajdete v Evropě moc dalších firem, které by měly experty s tak detailním know-how pro tuto platformu a obecně pro oblast digitalizace firemních procesů a služeb. A díky tomu, že je nyní součástí Infosysu, může to GuideVision uplatnit u velmi prestižních zakázek.

Příkladem může být práce pro německého výrobce prémiových a luxusních automobilů Daimler, která představuje dokonce jeden z největších projektů v historii Infosysu. GuideVision zde zajišťuje integraci globálních IT služeb Daimleru se ServiceNow a nahrazení některých zastaralých systémů touto platformou. Na českém trhu se firma podílela třeba na digitální transformaci jedné z největších bank, ČSOB, kdy ServiceNow posloužila jako páteř jejích IT služeb.

Výhodné spojení

Společné projekty s Infosysem dnes zabírají asi čtvrtinu firemních kapacit a podíl má dál růst. Během roční spolupráce bylo zahájeno 17 společných projektů a obě strany se spolu starají o 12 klientů (vedle širokého portfolia dalších zákazníků). Mezi další přínosy spojení patří začlenění produktu GuideVision SnowMirror do balíčku služeb Infosys ESM Café. Díky tomu se počet jeho předplatitelů meziročně zvedl o pětinu.

„V rapidním růstu chceme pokračovat. Naším cílem je stát se do roku 2025 předním konzultačním partnerem ServiceNow v Evropě a etablovat se jako vlajková loď Infosysu pro služby nad touto platformou,“ má jasno Radovan Krejčí, CEO GuideVision.

Revoluce v korporacích

Digitalizace firemních procesů a zaměstnanecká zkušenost patří mezi hlavní strategické cíle dnešních korporací. Způsob, jakým lidé pracují ve firmách, v současnosti prochází obrovskou revolucí, což představuje pro GuideVision velký potenciál dalšího růstu. Díky ServiceNow můžou firmy přejít na inteligentní a automatizované řízení práce, vytvořit si chytřejší a propojenější pracovní prostředí. „Naší misí je pomáhat firmám v ulehčení a zpříjemnění práce zaměstnanců díky digitializaci, čímž získávají výraznou konkurenční vyhodu,“ shrnuje Radovan Krejčí.

Jako rodina

S plány na další růst úzce souvisí velké investice do rozvoje zaměstnanců GuideVision. Vzdělávání a profesní růst jsou tu nejvyšší prioritou. Proto ve firmě běží řada vzdělávacích programů, které umožňují lidem posunout se v kariéře novým směrem, včetně rozvoje tzv. měkkých dovedností. Samozřejmostí jsou technické kurzy zaměřené na ServiceNow vedené těmi nejlepšími experty.

„Najdete u nás pestrou směs lidí, od velmi zkušených po mladé, nicméně všichni se tu učí ode všech a vládne týmový duch. Přestože jsme už přes rok součástí nadnárodní korporace, atmosféra je pořád spíš rodinná,“ uzavírá Jiří Skála, jeden z klíčových zaměstnanců GuideVision a česká legenda ITIL.