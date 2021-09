Webcast HPE Technology Tour 2020

V. díl: Z pole do oblak

Ukážeme vám co jste ještě neviděli – budeme přesouvat data! A to mezi různými poli. A dotkneme se oblaků. Ukážeme, jak nebýt závislý na jednom poskytovateli mraků.

Prezentuje: Tomáš Okrouhlík, Storage Consultant, tomas.okrouhlik@hpe.com

Zhlédněte postupně sérii 5 tematických přenosů, které během října odvysíláme. Agenda viz níže.

ČEKÁ VÁS I ODMĚNA:

Prvních 100 registrovaných účastníků série, kteří s námi vydrží až do finiše a současně se zúčastní naší ankety, získá od společnosti HPE parádní tričko.Anketu naleznete zde >>

Agenda HPE TechTour 2020

I. díl: Správa serverové infrastruktury v rukách umělé inteligence

Připadá vám tradiční správa serverů komplikovaná? Myslíte si, že by to šlo jednodušeji a levněji? Pojďme si ukázat, co nového přináší HPE v oblasti správy serverů a jak nám s ní dokáže pomoci umělá inteligence.

- Kamil Hnátek, Server Consultant, kamil.hnatek@hpe.com

II. díl: Servery HPE ProLiant v roce 2020

Jaká vylepšení přináší Gen10 Plus s procesory Intel Xeon, a další novinky, které uvede HPE na trh během letošního roku. A protože HPE servery nejsou jen ProLianty, podíváme se, jak nám dokáží zjednodušit život např. systémy HPE Apollo.

- Jiří Císař, Server Consultant, jiri.cisar@hpe.com

III. díl: Intel Optane Persistent Memory – accelerate innovation on memory and storage

Why Intel Optane persistent memory (PMem) is game changer on memory market? What benefits can it bring to address rapid growth of data of your company? And why Intel Optane persistent memory (PMem) helps companies transform the way they work and increase their agility with fast access to enormous amounts of data in security-enabled, reliable, and persistent memory?

- Przemek Papuzynski, Cloud Service Provider Account Executive, Intel

IV. díl: Zjednodušte si správu infrastruktury na maximum

Jaký je rozdíl mezi řešením HCI a dHCI? Je jím jen to písmenko „d“? Ovšem, že ne. V našem webcastu si ukážeme, jak můžete udělat své IT prostředí co nejjednodušší – třeba co do nasazení, správy, či zálohování. Nevěříte? Uvidíte!

- Martin Búry, Tomáš Okrouhlík, Storage Consultants, martin.bury@hpe.com

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.



© Copyright 2020 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tomáš Okrouhlík

Storage Consultant

HPE