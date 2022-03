Internet není nikdy dost rychlý

Studie Cisco Broadband Index vychází z průzkumu mezi více než 60 000 respondenty ze 30 zemí. Průzkum sledoval, jak dotazovaní v domácnosti využívají internet a jaké změny by v připojení přivítali.

Hybridní práce vyžaduje lepší připojení

Dotazovaní jednoznačně považují kvalitní a dostupný internet za klíčový pro svoji hybridní práci. A jeho současnou úroveň vidí jako nedostatečnou: 78 % dotázaných uvedlo, že je spolehlivé připojení důležité pro jejich práci. Současně ale plné tři čtvrtiny respondentů soudí, že je třeba služby dramaticky zlepšit.

Význam internetu přitom potvrdilo i zkoumání doby, kterou lidé na webu stráví, protože 84 % tázaných uvedlo, že doma jsou denně připojeni čtyři hodiny a více. Více než polovina účastníků výzkumu (54 %) by si přála, aby jim jejich zaměstnavatel pokrýval náklady na připojení v případech, kdy pracují z domova.

Touhu lidí po kvalitnějším připojení dokumentuje i fakt, že bezmála polovina dotázaných (44 %) plánuje v nejbližších 12 měsících své internetové služby vylepšit.

Přístup ke vzdělání a službám je stále omezen

Cisco Broadband Index přitom zaznamenal, že lidé považují kvalitu připojení za důležitou nejen pro svoji vlastní práci, ale i pro celou společnost. Tři čtvrtiny respondentů soudí, že je významné pro hospodářský růst a vzdělávání. Dokonce 78 % dotázaných vyslovilo přesvědčení, že připojení by mělo být dostupné každému, bez ohledu na to, kde žije.

To ovšem ostře kontrastuje s faktem, že stále 40 % světové populace nemá v současnosti k internetu přístup.

„Pokud nebudeme schopni tyto zhruba 3,4 miliardy lidí připojit v průběhu příštích 10 let, riskujeme, že se digitální propast ještě prohloubí a stane se nepřekonatelnou,“ uvedl Guy Diedrich, Cisco SVP & Global Innovation Officer.

Problémy s internetem má ovšem i ta připojená část světa. Téměř 60 % dotázaných totiž potvrdilo, že v průběhu lockdownů mělo potíže s dostupností on-line lékařských služeb, vzdělávání, sociálních nebo komunálních služeb.

Do průzkumu sice nebyla zahrnuta Česká republika, ale „naše“ odpovědi by mohly zhruba odpovídat sousednímu Polsku. V Polsku používá internet doma více než 4 hodiny denně 82 % dotázaných a 64 % respondentů soudí, že kvalita těchto služeb by se měla výrazně zlepšit. Zhruba 46 % Poláků se domnívá, že by jim měl jejich zaměstnavatel hradit náklady na připojení za dobu, kdy pracují z domova.