Jak na vzdálené připojení k počítači přes Chrome

Dříve jste k přístupu na dálku potřebovali spoustu drahého a komplikovaného softwaru a nějaké to know-how.

Dnes je naštěstí situace jiná. Služba Vzdálená plocha Chrome od Googlu vám zdarma umožní přístup k jakémukoliv počítači, ať už je to Windows, Mac, Chrome OS nebo Linux. Připojit se dá odkudkoliv a vzdálený počítač ovládáte, jako byste před ním přímo seděli.

Vzdálená plocha Chrome je užitečná, když se potřebujete připojit ke svému pracovnímu počítači z domova nebo když chcete někomu, třeba kolegovi nebo babičce, pomoci s technickou podporou.

A to nejlepší? Zprovoznění této služby by nemohlo být jednodušší. Jen se musíte rozhodnout, jaký typ připojení použijete, následně splníte pár jednoduchých kroků a budete připojeni co nevidět.

(Mějte na paměti, že Vzdálená plocha Chrome nemusí fungovat s firemními účty Google. V takovém případě vše záleží na IT oddělení.)