Jak snadno spravovat historii vyhledávání v Googlu

Že o nás Google shromažďuje celou řadu dat, už asi nikoho nepřekvapí, přičemž množství jich vychází z našeho vyhledávání. Co už se tak samozřejmě neví, je, že Google také nabízí několik možností, jak množství sbíraných dat omezit. Nebylo totiž až tak snadné, se s těmito možnostmi seznámit. Až doteď. Google představuje novou možnost, jak snadno zrekapitulovat a vymazat historii vašeho vyhledávání.

Nastavení – Účet Google – Data a personalizace – Moje aktivita – a v nabídce vybrat „Smazat“. To byla dosavadní cesta, jak se zbavit nechtěného. Google však nově tento proces významným způsobem zjednodušil a historii vyhledávání tak budete mít při ruce pokaždé, když se pokusíte něco najít.

Jakmile v Chromu zadáte hledaný výraz, budete moct spravovat svou kompletní historii vyhledávání bez toho, abyste opustili prohlížeč nebo přerušili rozdělanou práci.

Na telefonech nový systém funguje následovně:

Přihlaste se v Chromu do svého Google účtu Po zadání vyhledávaného pojmu rozklikněte hamburger menu vlevo od loga Google Vyberte „Vaše data ve vyhledávání“ Zaskrolujte na „Vaši nedávnou aktivitu“ Klikněte na „Veškerá vyhledávací aktivita“

Ve verzi Chromu pro desktopy je přístup ještě snazší, pod vyhledávacím řádkem Googlu stačí kliknout na nabídku „Spravujte svá data ve Vyhledávání Google“. Alternativně lze v pravém spodním rohu stránky kliknout na „Nastavení“ a vybrat „Vaše data ve vyhledávání“.

Tyto kroky vás přivedou k veškeré vyhledávací aktivitě vašeho účtu, kde se můžete probrat nedávnou aktivitou, smazat konkrétní výsledky nebo rovnou celé dny historie vyhledávání. Další zkratku pak v nabídce „Vaše data ve vyhledávání“ představují možnosti „Vymazat poslední hodinu“ či „Vymazat veškerou vyhledávací aktivitu“.

Do nabídky byly přidány též rychlé přepínače „Aktivita na webu a v aplikacích“ a „Hlasová a zvuková aktivita“, stejně jako „Personalizace reklam“. Všechna tato nastavení jsou podstatná, jestliže chcete omezit Googlu přístup i k datům, která nesouvisí s vyhledáváním, jako je například vaše poloha.

Novinka se zatím týká Chromu a dalších prohlížečů ať už pro stolní počítače či mobilní zařízení, do Google aplikace (pro iOS a Android) ji společnost zahrne „v nejbližších týdnech“. Do příštího roku pak Google přislíbil, že ji zahrne rovněž do Map a „řady dalších Google produktů“.