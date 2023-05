Jak spolehlivé jsou harddisky ve skutečnosti?

Prvně jmenovaná firma, která se specializuje na služby obnovy dat, agregovala data o 2 007 vadných discích od šesti významných výrobců s kapacitou od 40 GB do 10 TB.





Setkali jste se už se selháním svého pevného disku? Ano, už několikrát Ano, jednou se to stalo Ne, zatím ještě ne Ne, pouze to vím od jiných Zobraz výsledek

Podle ní většina jimi analyzovaných harddisků zkolabovala ve stáří do tří let (respektive v průměru ve dvou letech a deseti měsících), přičemž se ukázalo, že zařízení vyrobená po roce 2014 jsou méně spolehlivá než jejich předchůdci.

Neznamená to prý, že všechny HDD selžou do tří let – ale pokud selžou, stane se tak zpravidla do tří let.

Backblaze, obrovský dodavatele úložných a zálohovacích služeb, pracuje s mnohem větším vzorkem disků - jejích 17 155 selhaných disků dosáhlo podle zveřejněných dat průměrného stáří dva roky a sedm měsíců.

Nejdéle sloužící selhané disky přežily téměř pět let, ty s nejkratší životností jen tři čtvrtě roku.

Průměrný věk disků při jejich selhání

Zdroj: Backblaze

Firma dále z rozboru dat provozu 236 893 disků a 30 různých modelů zjistila, že tato zařízení mají 1,4% roční míru selhání – AFR (annualized failure rate).

Pravděpodobnost, že váš disk selže, je tedy poměrně nízká, zejména s ohledem na to, že disky v datových centrech společnosti Backblaze se provozují mnohem náročněji než v počítači průměrného uživatele či v běžném úložišti.

Roční míra selhání HDD

Zdroj: Backblaze