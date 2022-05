Koupit novou grafickou kartu teď, nebo počkat?

Poprvé po hodně dlouhé době se zdá, že grafické karty začínají zlevňovat. Přesto, odpověď na otázku, zda právě teď investovat do nové GPU, není úplně zřejmá. Je lepší využít klesajících cen a nakoupit zavčasu, nebo raději počkat na novou generaci?





Ta současná od Nvidie i od AMD čili RTX 3000 a RX 6000 je stará zhruba dva roky. Ve světě, který by nebyl tak dramaticky ovlivněn globálním nedostatkem čipů, těžaři kryptoměn a aktivitami vypočítavých překupníků, by byly ceny výrazně nižší, jelikož výrobci by připravovali trh na představení nových modelů. Místo toho jsme však rádi, že se alespoň přibližují úrovni, na které byly před začátkem pandemie.

K ideálnímu stavu tak má současná situace stále daleko, z čehož by se dalo usuzovat, že se s nákupem stále vyplatí posečkat, ne? Pokud totiž počkáte do vydání nových modelů, budete mít na výběr mezi nimi a nejspíš nakonec přece jen zlevněnými modely dnešními, kterých se budou chtít obchodníci zbavit.

Na druhou stranu, jestli jste čekali už dva roky, možná i déle, dalších šest měsíců se může zdát nekonečných. Máte-li peníze a jste unavení z čekání, můžete do koupě jít. Koneckonců, v součtu může trvat ještě rok po uvedení nových GPU na trh, než budou jejich cenově dostupné modely střední třídy skutečně k dispozici.

Jako kdykoliv jindy tak platí, že obezřetnost je nejlepší variantou. Nejenže platí obvyklá vyčkávací pravidla, ale navíc se blíží milník přicházející jednou za život. Na trh s diskrétními GPU se totiž ještě před koncem druhého letošního kvartálu chystá vstoupit Intel, ve snaze narušit dlouhá léta budovanou nadvládu Nvidie a AMD.

Ačkoliv lze předpokládat, že první várka jeho nových karet bude omezená, jak co do počtu modelů tak do produkce, nelze v současnosti předpovědět, nakolik tato proměnná trh ovlivní, tím spíš, že nové karty od dvou jmenovaných rivalů se mají objevit rovněž ještě letos.

Nejednoznačnost odpovědi na v titulku položenou otázku tak sice může být neuspokojivá, ale asi nepřekvapí. Ostatně, hráči si ji pokládají, jak je jen herní historie dlouhá.