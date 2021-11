Kyberzločin v roce 2022: útoky na platební systémy, růst infostealerů a zneužívání kryptoměn

Státem podporované hackerské skupiny, které se zaměří na zneužívání kryptoměn, a kyberzločinci, kteří se budou snažit okrádat investory vytvářením podvodných digitálních peněženek se zadními vrátky. To jsou hlavní finanční hrozby na rok 2022, před nimiž varuje bezpečnostní společnost Kaspersky. Kromě toho pravděpodobně zažijeme nárůst útoků na platební systémy a více pokročilých mobilních hrozeb, shrnuje nejnovější zpráva Cyberthreats to Financial Organizations in 2022 (Kybernetické hrozby pro finanční organizace v roce 2022).