ManageEngine User Conference 2022 event packed with IT knowledge

Je to událost, která by měla zajímat všechny lidi pracující ve světě IT. ManageEngine User Conference je akce zaměřená na správu IT, postavená na reálných případových studiích každodenních uživatelů systémů ManageEngine. Každá prezentace trvá 35 minut. Prvních 20–25 minut je věnováno implementaci některého z produktů ManageEngine a zbylý prostor je vyhrazen pro diskusi.





Bude to skvělý čas a prostředí, kde uslyšíte z první ruky řešení běžných i ne tak běžných IT problémů. Na konferenci budou pokryty všechny oblasti, na které se řešení ManageEngine zaměřují. Abychom byli konkrétní:

Active Directory

IT Service Management

Monitorování IT

Bezpečnost IT

Jednotná správa koncových bodů.

Poprvé bude konference plně streamovaná

ManageEngine User Conference se koná 14. září v Praze – v hotelu Vienna House Diplomat. Nemůžete v daný den do Prahy? Letos pro vás organizátoři připravili možnost připojit se plně online! Vůbec poprvé tak máte možnost zúčastnit se z jakéhokoli místa na světě, aniž by vám cokoliv uniklo.

Autor: MWT SOLUTIONS

Den výměny IT znalostí

Tato akce je skvělou příležitostí pro hluboký ponor do IT systémů. Diskusi plánovanou po každé případové studii podpoří také odborníci společnosti MWT Solutions, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací se systémy ManageEngine a znají je lépe než vlastní boty. Při debatách v minulých letech nezůstala jediná otázka bez odpovědi. Otázky padaly nejen mezi přednášejícími a posluchači, ale i mezi účastníky navzájem. V programu letošního ročníku jsou také zařazeny přestávky s občerstvením, při kterých si můžete vyměnit své zkušenosti s ostatními profesionály pracujícími napříč mnoha různými obory ve firmách různých velikostí.

Co udělat, abyste se mohli zúčastnit?

MWT Solutions si všímá, jak velký význam má pro IT profesionály čas strávený sdílením znalostí a odbornými diskusemi. Proto je účast na uživatelské konferenci ManageEngine zdarma. Jediné, co musíte udělat pro rezervaci svého místa, je odeslat registrační formulář na: http://manageengine.mwtso­lutions.eu/cs/manageengine-user-conference-22?utm_campaign=CZ_MEUC&ut­m_source=SecW&utm_medium=SecW

Vyplatí se zúčastnit?

Věříme, že ano, ale přijďte se přesvědčit sami! Strávíte celý den získáváním znalostí od lidí, kteří se s podobnými problémy potýkají denně. Rezervujte si místo na ManageEngine User Conference. Zaregistrujte se nyní, pro osobní setkání v hotelu Vienna House Diplomat již nezbývá mnoho volných míst: http://manageengine­.mwtsolutions.eu/cs/manage­engine-user-conference-22?utm_campaign=CZ_MEUC&ut­m_source=SecW&utm_medium=SecW