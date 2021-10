Máte pomalý počítač? Používejte ho častěji!

Počítač se totiž při zapnutí snaží dohnat opomenuté aktualizace a je logické, že čím méně je v provozu, tím víc mívá práce. A ač stahování a instalace aktualizací probíhá na pozadí, přirozeně má tato činnost negativní vliv na vše, co na počítači zrovna děláte. Řešení je jednoduché: zapínejte počítač častěji, případně můžete aktualizace nastavit manuálně. Pojďme se podívat na obvyklé podezřelé.

Aktualizace Windows

Pokud Windows neaktualizujete pravidelně, mohou tyto aktualizace jeho svižnost ovlivnit skutečně zásadně. Nejzjevněji to pocítíte při bootování PC po delší době nepoužívání, zvlášť pokud jste zanedbali aktualizací víc a jejich instalace tak musí proběhnout vícekolově. V takovém případě zpravidla nestačí jediný restart a systém jich vyžaduje víc. Ověřit, kolik aktualizací jste zanedbali, můžete v nabídce Windows Update, odkud je můžete rovnou manuálně stáhnout.

Aktualizace antiviru a skeny

Systém mohou zaměstnat též antivirové programy, které po delší době nečinnosti PC vyhledávají nejen aktualizace softwaru, ale také provádějí sken systému před potenciálními hrozbami. Čím podrobnější sken, tím větší zátěž pro systém. V nastavení většiny bezpečnostních softwarů jde nastavit nejen to, zda aktualizace mají probíhat automaticky, ale i to, jak důkladné mají skeny být. Současně mějte na paměti, že máte-li bezpečnostních programů nainstalovaných víc, je docela možné, že skeny a aktualizace budou provádět souběžně, což systém zpomalí ještě víc.

Aktualizace ovladačů

Počítače používané méně než jedenkrát či dvakrát do měsíce se mohou potýkat též s aktualizacemi ovladačů mimo ty, které jsou součástí aktualizací Windows. Přinejmenším ovladačů grafických karet, respektive jejich dedikovaného softwaru. Počítače předních výrobců také zpravidla zahrnují proprietární software určený k aktualizaci specifických ovladačů, respektive aktualizace platforem jako je například Java.

Další softwarové aktualizace

Systém však mohou zahltit také programy spouštěné při startu a běžící na pozadí, jichž někteří uživatelé mohou mít nainstalované desítky, aniž by o nich vůbec věděli. Zjistit, které programy se zapínají automaticky po spuštění systému, můžete snadno přes Správce úloh, kde jejich spouštění můžete rovnou omezit.

Jak často spouštět PC?

Zapínat počítač alespoň jedenkrát týdně by mělo aktualizační procesy držet na snesitelné míře. Dokonce i pár zapnutí za měsíc by mělo být dostatečnou prevencí před zahlcením systému aktualizacemi. Pokud byste i přesto měli pocit, že je váš počítač příliš pomalý, investice do nového hardwaru nemusí být velká, už jen výměna starého disku za novější SSD dokáže divy.