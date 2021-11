Meta odkládá zavedení koncového šifrování na Facebooku a Instagramu

Meta odkládá plány na koncové šifrování na Facebooku a Instagramu. Zdržela je diskuze na téma dětské bezpečnosti. Šifrování zpráv se tak na platformách objeví až v roce 2023. Znamenat bude v praxi to, že obsah zasílaných zpráv bude čitelný jen pro odesílatele a adresáta, nikoliv pro Metu. Organizace zabývající se ochranou dětí a také někteří politici však varují, že takové opatření může komplikovat vyšetřování případů zneužívání dětí.

Koncové šifrování dat znamená jejich zašifrování na cestě mezi zařízeními, takže jediná možnost, jak přečíst takto zašifrované zprávy, existuje jen po získání fyzického přístupu k jednomu z těchto zařízení. Technologie přispěla k popularitě mimo jiné WhatsAppu, který rovněž vlastní Meta, ta ji však na jiných svých aplikacích zatím nevyužívá.

Jednou z organizací, která se proti zavedení šifrování staví, je britská charitativní organizace na ochranu dětí National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), která na základě informací sdělených policejními složkami z celé Velké Británie upozorňuje, že policie vyšetřovala téměř 9500 případů zneužívání dětí online, z nichž k více než polovině došlo na platformách vlastněných Facebookem (Metou), zejména na Instagramu.

Tato zjištění vedou NSPCC k obavám, že rozšíření šifrování do chatovacích aplikací Facebooku a Instagramu může poskytnout lepší krytí těm, kteří děti zneužívají a obecně k nárůstu těchto případů. Obhájci šifrování, včetně samotného Marka Zuckerberga, naopak argumentují větší ochranou soukromí uživatelů.

Odložení uvedení opatření do praxe zdůvodňuje šéfka Mety pro bezpečnost Antigone Davisová tím, že společnost jej chce provést „správně“. Původně totiž Meta zamýšlela zavést koncové šifrování už v roce 2022. Už teď dle ní ale firma využívá několika preventivních kroků, které mají bezpečnost dětí na internetu zajistit.

Mezi nimi například sleduje podezřelé uživatele, kteří si opakovaně zakládají stále nové profily či posílají hromadné zprávy lidem, které neznají. Započíst mezi ně lze i defaultní zřízení účtů nezletilých uživatelů v privátním režimu (pouze pro přátele) a omezení možnosti zasílání zpráv dospělými, jestliže nejsou přáteli, nebo zasílání tipů mladistvým, jak se na platformě vyhnout nežádoucím interakcím.