Microsoft mění názor a funkce Recall ve Windows nebude tak invazivní

Microsoft začal významně protěžovat svůj program „Copilot+“, který vylepšuje Windows o nové schopnosti umělé inteligence, které umožňují nejnovější procesory a jednotky NPU. Jedna z hlavních funkcí, Recall, však okamžitě vyvolala obavy o ochranu soukromí, protože se ukázalo, že dokáže zaznamenávat v podstatě vše, co na počítači děláte. Microsoft proto krotí svá původní tvrzení a představuje nové podrobnosti v naději, že uživatele uklidní.





Jakým způsobem řešíte nebo chcete řešit implementaci umělé inteligence ve vaší firmě? Interně

Pomocí externí služby jako třeba AIaaS

Chceme využít interní i externí zdroje kombinovaně

Umělou inteligenci zatím zavádět nechceme

Za prvé, v příspěvku na blogu Microsoftu k tomuto tématu se opakuje, že i na hardwaru s Windows 11, který je schopen využívat funkce Copilot+, bude funkce Recall zcela volitelná s možností vypnutí. Screenshoty – snímky obrazovky všeho, co se na počítači děje – se údajně ukládají a šifrují na místním disku, nikdy se neodesílají do cloudu.

V reakci na vlnu negativních reakcí je však k dispozici nové rozhraní pro nastavení funkce Recall, které uživateli dává jasnou a nevyhnutelnou volbu, zda chce nahrávání obrazovky povolit, nebo zakázat. To je doplněk ke stávajícím možnostem odfiltrovat z funkce Recall konkrétní programy nebo ji jednoduše dočasně pozastavit či ručně odstranit konkrétní snímky. Kromě toho Microsoft zavádí pro používání funkce Recall jako první povinnou funkci Windows Hello (skenování obličeje nebo otisků prstů) pro ověření vaší přítomnosti, chcete-li ke snímkům přistoupit.

To by mohlo do značné míry obavy některých lidí uklidnit… Pokud však jde o mě, nevidím, jakým pozitivním způsobem to může ovlivnit výkon mého počítače, otázky ochrany soukromí ani nezmiňuju.

Vyhledávání ve Windows je už tak dlouho tak příšerné, že mám v účinnost funkce Recall – která by nabízela vyhledatelný záznam toho, co jsem udělal, nebo alespoň záznam, který by spolehlivě našel cokoli, co jsem hledal – nulovou důvěru. Moje vlastní organizace souborů a webové historie je více než dostatečná a nevyžaduje aktivní záznam ani desítky gigabajtů úložiště.

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

Jiní jsou však jiného názoru. Například kolega Mark Hachman si myslí, že by funkce Recall mohla být neuvěřitelně užitečná. I tak ale upozorňuje na problémy s ochranou soukromí a v ukázkách, které mu byly minulý měsíc poskytnuty, neviděl, že by funkce skutečně plnila, co slibuje.

Než si ji budeme moci vyzkoušet, budeme si muset počkat, až se testovací build dostane do širší distribuce mezi počítače Windows 11. Mám pocit, že uživatelé zabývající se bezpečností, stejně jako někteří z těch, jejichž úmysly nemusí být až tak čisté, budou chtít otestovat, jaký silný závazek Microsoftu k zabezpečení ve skutečnosti je.