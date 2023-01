Microsoft na letošním CESu naznačil budoucnost Windows 12

Hlavní letošní výstup AMD na veletrhu CES 2023 stál za pozornost. Předně proto, že společnost se odklonila od typického vychvalování rychlosti a výkonu svých procesorů a GPU. Místo toho prezentaci dominovali partneři, kteří hovořili o tom, jak technologie AMD využívají. To společnosti umožnilo vystoupit ze stínu Intelu coby hlavního konkurenta, umožňujícího svým partnerům definovat budoucnost.





Společnost AMD samozřejmě své technologie vyzdvihla i agresivně poukázala na to, v čem a jak konkurenci předčí. Tentokrát však měla na pódiu plnou podporu partnerů, kteří mohli výsledky potvrdit. Fascinující bylo také to, že každý z nich zjevně znal generální ředitelku AMD Lisu Suovou a očividně ji měl rád. To je u partnerství důležité a ukazuje to jedinečnou výhodu AMD v oblasti x86. Zajímavá poznámka na okraj: Tesly plánují v budoucnu využívat AMD pro hraní v automobilech a jedním z podtextů prezentací bylo, že téměř každý výrobce automobilů předvedl nějaký druh herního partnerství, což naznačuje, že až se jednou budou auta řídit sama, budeme v nich všichni hrát hry.

Ovšem prezentace, která mě opravdu zaujala, byla ta, kdy byl Panos Panay z Microsoftu, jeden z mých oblíbených prezentátorů, dotázán na budoucnost Windows. Naznačil něco, co by mohlo všechno změnit; ačkoliv, pokud sledujete vývoj Microsoft Surface, nemělo by vás to až tolik překvapit.

Windows 12: Kdy přijde na řadu umělá inteligence?

Umělá inteligence na desktopu se pomalu vyvíjí od Clippyho, přes Cortanu k něčemu mnohem výkonnějšímu. Společnost například spolupracuje s OpenAI, aby do Bingu přivedla podle mnohých nejvýkonnějšího chatbota ChatGPT. Aby však nebyl energeticky náročný a zároveň garantoval vysoký výkon, bude Microsoft potřebovat specializovaný AI engine.

Přístup společnosti AMD k umělé inteligenci spočívá v tom, že nevytváří samostatný model AI ani jej neváže na GPU; místo toho je vázán na CPU. Z hlediska nákladů a výkonu je to skvělé. Tento přístup situuje technologii tam, kde je výkon (většina notebooků nemá diskrétní GPU), a činí tak bez zvýšení složitosti zařízení přidáním další komponenty. Tedy do procesoru, bez kterého se žádný počítač neobejde.

Zprvu toto využití umělé inteligence bude zaměřeno na zlepšení setkávání se v Zoomu formou efektivnější implementace rozmazaného pozadí nebo dynamickým nastavením očí tak, abyste se stále „dívali“ do kamery. (Což je něco, co nepochybně vyplynulo ze zkušeností s pandemickými uzávěrami a nárůstu popularity práce na dálku.)

Panosovy komentáře naznačují, že Windows 12 budou výkonným systémem s umělou inteligencí a výrazně vylepšenými verbálními schopnostmi (vycházejícími z nástrojů jako ChatGPT) a změnami, díky nimž budete při hovorech přes Zoom lépe vypadat a znít. Dovedu si dokonce představit technologii Deep Fake, díky které budete vypadat mladší, lepší, upravenější a angažovanější – i když tomu tak není. I když stále doufám v 3D renderovanou Cortanu, je pravděpodobnější, že její avatar bude podpořen silnější technologií podobnou ChatGPT, což povede k plně konverzační umělé inteligenci, která bude fungovat lépe než cokoli, co zatím nabízí Siri.

Pravděpodobnější se stávají i další schopnosti, jako je vytváření celých písemných děl, i když bych očekával, že toto bude těsněji spjato s Office, stejně jako funkce typu GauGan z oblasti grafiky.

Ačkoliv na vydání Windows 12 si ještě pár let počkáme, už teď jsou příslibem výkonného AI nástroje, ve srovnání s nímž budou schopnosti současné generace počítačů vypadat jako povozy bez koní.

Snad bychom tento trend měli začít pozorovat už letos, kdy přijde na trh nová generace počítačů s umělou inteligencí od společnosti AMD. Pak se můžeme začít zajímat o to, zda se náš notebook nestává chytřejším, než jsme my sami.